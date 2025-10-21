تعداد کاربران هوش مصنوعی چین در ۶ ماه دو برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، چنین رشد سریعی نشان دهنده افزایش پذیرش فناوری‌های هوش مصنوعی در زندگی روزانه، کاری و صنعتی است. ارقام مذکور در گزارش مرکز اطلاعات شبکه اینترنت چین (CNNIC) منتشر شده است.

چین در بازه دسامبر ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵ میلادی ۲۶۶ میلیون کاربر هوش مصنوعی مولد جدید داشت که نرخ پذیرش فناوری را به ۳۶.۵ درصد از جمعیت اینترنتی کشور رساند. عامل چنین رشدی استراتژی ملی «AI Plus» با هدف یکپارچه سازی هوش مصنوعی در زندگی و اقتصاد است که سرمایه گذاری‌های کلان دولت در زیرساخت این فناوری نیز از آن پشتیبانی می‌کند.

بیشتر کاربران هوش مصنوعی در چین جوان هستند و تحصیلات بالایی دارند، طبق گزارش‌ها ۷۴.۶ درصد از کاربران کمتر از ۴۰ سال دارند و ۳۷.۵ درصد مدرک فارغ التحصیلی کالج یا بالاتر دارند. این دموگرافیک به عامل انگیزش اصلی پذیرش هوش مصنوعی و استفاده از آن برای کار، تحقیق و مصارف روزمره تبدیل شده اند.

بیش از ۹۰ درصد کاربران چینی مدل‌های هوش مصنوعی توسعه یافته در داخل مانند دیپ سیک، کوئن ابر رایانشی علی بابا و Doubao بایت دنس را ترجیح می‌دهند. محدودیت دسترسی به مدل‌های خارجی مانند اوپن ای آی و دیپ مایند گوگل نیز به این روند مربوط است. سیاست‌های دولت چین نیز روی خوداتکایی هوش مصنوعی، تشویق به نوآوری در مدل‌های مختلف، کاربردها و سخت افزارهای لایه زیرین متمرکز است.

رشد هوش مصنوعی در چین فراتر از روندهای جهانی است. پژوهشی که مایکروسافت در ژوئن ۲۰۲۵ انجام داد حاکی از آن بود که چین به بزرگ‌ترین بازار هوش مصنوعی جهان تبدیل شده است. حال آنکه نرخ پذیرش هوش مصنوعی در آمریکا حدود ۲۵ درصد باقی مانده است. عرضه مدل R۱ دیپ سیک در ژانویه ۲۰۲۵ نقش کلیدی در دو برابر شدن تعداد کاربران چین در عرض شش ماه ایفا کرد.

تعداد انبوه کاربران پایه هوش مصنوعی در چین به این کشور یک مزیت شفاف در مقیاس می‌دهد و امکان آزمایش، به کارگیری و توسعه سریع فناوری‌های هوش مصنوعی جدید را فراهم می‌کند.

در این میان آمریکا در حوزه نرخ پذیرش هوش مصنوعی به ازای هر فرد پیشتاز به حساب می‌آید که حاکی از ادغام عمیق‌تر هوش مصنوعی در زندگی روزمره و کسب‌وکارها است. این روندها با هم نشان‌دهنده یک رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی هستند که در آن چین از لحاظ تعداد کاربران و آمریکا در تعامل سرانه و نوآوری برتری دارند.