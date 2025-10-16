اپل سه دستگاه با تراشه M۵ رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، در این سه دستگاه تراشه M۵ جدید به کار گرفته شده که به گفته اپل تمرکز آن به طور خاص روی ارتقای عملکرد هنگام استفاده از هوش مصنوعی است. این نخستین باری است که هدست ویژن پرواپل به روز رسانی شده است. هدست واقعیت افزوده مذکور در تابستان ۲۰۲۳ میلادی معرفی و دراواخر سال گذشته در آمریکا عرضه شد.

با به‌روزرسانی جدید، تراشه به کار رفته در هدست از M۲ به M۵ جدید ارتقا می‌یابد. این تراشه عملکرد برنامه‌ها را بهبود می‌بخشد و همچنین امکان گرافیک بهتر، از جمله نمایش دنیای واقعی که با استفاده از دوربین‌های داخلی و صفحه نمایش قابل مشاهده است را فراهم می‌کند.

اپل اعلام کرد هدست مذکور علاوه بر تراشه جدید، یک بند جدید نیز در کنار هدست ارائه خواهد داد. این بند راحتی بیشتری را فراهم می‌کند. تراشه M۵ همچنین برای مک‌بوک پرو ۱۴ اینچی و آی پد پرو جدید نیز عرضه خواهد شد. این شرکت به طور خاص به عملکرد هوش مصنوعی جدید این تراشه اشاره و اعلام کرد که عملکرد آن تا ۳.۵ برابر بیشتر از تراشه M۴ است.