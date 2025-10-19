رحیمی: ۲۶ شرکت پخش سراسری در ایلام فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدرحیمی ظهر یکشنبه در نشست هماندیشی مدیران شرکتهای پخش استان که با حضور فریدون همتی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود توزیع کالا مهمترین وظیفه این صنف است و علاوه بر تأمین نیاز مصرفکنندگان، از تولید و تولیدکنندگان حمایت میکند.
وی با اشاره به فعالیت ۴۵ شرکت پخش استانی و ۲۶ شرکت پخش سراسری در ایلام، نبود انجمن صنفی شرکتهای پخش در استان را از مشکلات زیرساختی دانست و تأکید کرد نبود این تشکل مانع از سازمانیافتگی، پیگیری منافع جمعی و تعامل مؤثر با نهادهای تصمیمگیر میشود.
نماینده مردم ایلام در مجلس نیز در جمعبندی نشست اظهار داشت اهمیت توزیع کمتر از تولید نیست و باید حمایتهای مادی و معنوی از این بخش با جدیت بیشتری دنبال شود.
فریدون همتی با اشاره به عملکرد صنعت پخش در جنگ ۱۲ روزه، گفت در این مدت این بخش با تمام توان در کنار مردم و دولت بود و تأمین کالاهای مورد نیاز را بهخوبی انجام داد.
وی همچنین با بیان کمبود نقدینگی در این حوزه، خواستار پیگیری برای بهرهمندی شرکتهای پخش از تسهیلات تبصره ۱۸ شد و افزود در نشست حاضر، مدیران شرکتهای پخش دیدگاهها و مشکلات خود را مطرح کردند و قول پیگیری از سوی وی داده شد.
