به گزارش خبرنگار مهر، سجاد در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته، از کسب رتبه نخست کشوری توسط بازرسی کل استان زنجان در سال گذشته خبر داد و افزود: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، بیش از ۶۶۷۴ گزارش و شکایت به اداره کل بازرسی استان ارسال شده که بیش از ۹۸ درصد آن‌ها تعیین تکلیف شده است.

مدیرکل بازرسی استان زنجان ادامه داد: در این مدت، ۲۲۳ نفر از مدیران و کارکنان به مراجع تخلفاتی معرفی شدند که ۱۲۱ نفر از آنان محکومیت دریافت کرده‌اند. همچنین ۱۷۹ گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شد تا از تشکیل پرونده‌های کیفری جلوگیری شود.

وی درباره عملکرد شاخص این اداره کل در حوزه‌های مختلف توضیح داد: در حوزه مالی، بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان منابع به بیت‌المال بازگشته است. در زمینه معادن، ۷۲ معدن مهم شناسایی و سامانه هوشمند نظارت بر برداشت مواد معدنی در استان راه‌اندازی شده است.

ده‌ده‌جانی افزود: با ورود بازرسی، در یک مورد کتمان برداشت مواد معدنی، حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فرار حقوق دولتی شناسایی شد. تاکنون ۲۹۶ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن و ۶۱ میلیارد تومان از یک درصد سهم عمران روستاهای معین شده در استان وصول شده است.

مدیرکل بازرسی استان زنجان از بازگرداندن ۴۰ قطعه زمین صنعتی به مساحت ۱۲.۵ هکتار و معرفی ۳۵۷ واحد آلاینده به محیط زیست خبر داد و گفت: در حوزه بانکی، بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها و ۱۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات داخلی وصول شده است.

ده‌ده‌جانی همچنین به پیگیری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای بیش از ۱۱ هزار نفر اشاره کرد و گفت: در حوزه آب آشامیدنی، نصب سامانه‌های هوشمند کلرزنی در اغلب مخازن استان اجرایی شده است.

وی افزود: در سال گذشته، ۸۰۰ تن قیر مازاد از پیمانکاران بازگردانده و ۷ هزار هکتار از املاک فاقد سند رسمی شناسایی شده است. همچنین کشف محاسبات خلاف قانون در دهیاری‌ها و بازگشت عوارض به بیش از ۵ هزار نفر از مردم از دیگر اقدامات مهم این اداره کل بوده است.

مدیرکل بازرسی استان زنجان تأکید کرد: هیچ خط قرمزی جز قانون نداریم و با هر فردی که به بیت‌المال دست‌اندازی کند یا در انجام وظایف خود سهل‌انگاری نماید، برابر قانون برخورد می‌شود.

وی با قدردانی از مردم و رسانه‌ها تصریح کرد: مردم بهترین ناظران هستند و سامانه تلفن گویای ۱۳۶ و درگاه اینترنتی ۱۳۶.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی است. هیچ دستگاه نظارتی بدون مشارکت مردم نمی‌تواند موفق باشد.

ده‌ده‌جانی با تأکید بر لزوم شفافیت و سلامت اداری گفت: مدیر باید پاک‌دست باشد، کارمند وجدان کاری داشته باشد، مردم مطالبه‌گر باشند و رسانه‌ها روشنگری کنند. هدف بازرسی اصلاح مسیر و جلوگیری از تکرار خطا است، نه پیدا کردن مقصر.

مدیرکل بازرسی استان زنجان هدف اصلی سازمان بازرسی را اصلاح روندها، پیشگیری از تخلفات و پاسداری از بیت‌المال دانست و تأکید کرد که این سازمان به دنبال برخورد تنبیهی صرف با مدیران نیست.

وی اظهار کرد: در نظام اسلامی، قدرت بدون نظارت می‌تواند به انحراف و فساد منجر شود. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی نظام و عالی‌ترین مرجع تحقق عدالت عمل می‌کند.

ده‌ده‌جانی با اشاره به وظایف سه‌گانه سازمان بازرسی گفت: نظارت مستمر بر دستگاه‌های اجرایی، پیشگیری از بروز فساد و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای سلامت و شفافیت نظام اداری از مأموریت‌های اصلی ما است.