  1. استانها
  2. ایلام
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

کاکاخانی: طرح نظارت به قیمت درج شده روی کالا در ایلام آغاز شد

کاکاخانی: طرح نظارت به قیمت درج شده روی کالا در ایلام آغاز شد

ایلام - معاون بازرسی و نظارت اداره صمت استان ایلام گفت: طرح نظارت به قیمت درج شده روی کالا در ایلام آغاز شده است.

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به تخلف برخی فروشندگان در عدم رعایت قیمت مصرف‌کننده هشدار داد و گفت: هرگونه فروش کالا با نرخ متفاوت از قیمت درج‌شده، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: طبق دستورالعمل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عرضه کالا با چند نرخ یا تغییر قیمت روی بسته‌بندی به بهانه نوسانات بازار، به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و واحدهای صنفی ملزم به رعایت قیمت درج‌شده هستند.

وی با اشاره به برنامه ویژه نظارت در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ افزود: تیم‌های مشترک بازرسی به‌صورت روزانه بازار استان را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

معاون صمت ایلام از شهروندان ایلامی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف قیمتی، موضوع را از طریق **سامانه ۱۲۴** گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برخورد شود.

کد خبر 6622365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها