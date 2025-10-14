کاکاخانی: طرح نظارت به قیمت درج شده روی کالا در ایلام آغاز شد

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به تخلف برخی فروشندگان در عدم رعایت قیمت مصرفکننده هشدار داد و گفت: هرگونه فروش کالا با نرخ متفاوت از قیمت درجشده، تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: طبق دستورالعملهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، عرضه کالا با چند نرخ یا تغییر قیمت روی بستهبندی به بهانه نوسانات بازار، به هیچوجه پذیرفتنی نیست و واحدهای صنفی ملزم به رعایت قیمت درجشده هستند.
وی با اشاره به برنامه ویژه نظارت در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ افزود: تیمهای مشترک بازرسی بهصورت روزانه بازار استان را رصد میکنند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
معاون صمت ایلام از شهروندان ایلامی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف قیمتی، موضوع را از طریق **سامانه ۱۲۴** گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برخورد شود.
نظر شما