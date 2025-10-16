حضرت زهرا (س) اولین بانوی فعال فرهنگی تاریخ اسلام بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی شامگاه پنجشنبه در هفتمین نشست خانوادگی فعالان فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری با عنوان «همعهدی ۷» در شهرکرد با اشاره به اینکه همدلی و اتحاد و همفکری، اقتدار و شوکت و عظمت ماحصل این قبیل برنامهها در حوزه خانواده است، اظهار کرد: بانوان مسئولیت سنگین خانواده و تربیت فرزندان را بر عهده داشته و اجر و پاداش والایی نصیبشان میشود.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بانوان در موفقیت همسرشان نقش مهمی دارند به نقل چند نمونه در تاریخ پرداخت و ادامه داد: در کنار موفقیت مردان بزرگ که فداکاری میکنند، بانوان قوی و با انگیزه وجود دارد و چه بسیار بانوانی که همسرشان را بهشتی کردند که نمونههای این زنان در تاریخ فراوان است.
فاطمی با اشاره به تلاشهای دشمن برای ریشه کن سازی جوامع مسلمین، بیان کرد: رسالت بانوان این است که در کنار فعالیتهای اجتماعی، به مقوله فرزندآوری نیز توجه داشته باشند.
رسالت مهم بانوان در فرزندآوری و ازدیاد جمعیت
امام جمعه شهرکرد با تصریح اینکه حدیث نبوی «بهشت زیر پای مادران است» درباره مادرانی مصداق دارد که فرزندان متعدد به دنیا بیاورند، افزود: مادر راحتطلب که حتی برای داشتن یک فرزند هم تردید دارد، نمیتواند مصداق این حدیث پیامبر (ص) باشد.
فاطمی با تأکید بر اینکه بانوان باید همسرشان را در طهارت و پاکی نگه دارند، توضیح داد: بانوان در منزل باید به گونهای رفتار کنند که مردها چشم و دل سیر باشند و جامعه سالم شکل بگیرد.
وی با تمجید از بانوان فعال فرهنگی، توضیح داد: نمونههای این دست بانوان فعال از صدر اسلام تا کنون فراوان است و حضرت زهرا (س) را باید اولین بانوی فعال فرهنگی تاریخ اسلام بدانیم که با علم و فضل، پاسخگوی سوالات مردم بودند و جان و هستی خود را در راه ولی خدا فدا کردند.
فاطمی با یادآوری اینکه حضرت زینب (س) و حضرت فاطمه معصومه (س) دیگر نمونههای بانوان فعال فرهنگی بودند، ادامه داد: حضرت معصومه (س) گاه به جای پدر بزرگوارشان حضرت موسی بن جعفر به پرسشها و شبهات مسلمین پاسخ میگفتند.
بانوان فعال فرهنگی در تاریخ اسلام
وی با تصریح اینکه فعالیت فرهنگی بانوان از صدر اسلام با بیبی دو عالم حضرت زهرا (س) آغاز شد، افزود: در نهضت حسینی (س) نیز حضرت زینب (س) این مسیر را تداوم بخشیدند و این بانوی بزرگوار الگوی پرافتخار بانوان شدند اگرچه بانوان در طول تاریخ این الگو را از روی ترس دنبال نکردند و بر زمین ماند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی جایگاه واقعی بانوان را نشان داد، افزود: جمهوری اسلامی ثابت کرد که یک زن در عین محجب و متقی بودن و تعهد داشتن نسبت به خانواده، میتواند در عرصههای اجتماعی نیز ورود کند و نقشآفرین باشد.
امام جمعه شهرکرد اظهار کرد: در جمهوری اسلامی زنان وزیر و وکیل به جامعه خدمت میکنند و چه بسیار بانوانی که در جایگاههای مهمی چون استاد حوزه و دانشگاه و … حضور فعال در عرصه
اجتماعی دارند.
نظر شما