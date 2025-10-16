استاندار کرمانشاه: زن در اندیشه اسلامی محور کرامت و خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در اختتامیه نخستین همایش ملی "زن و خانواده، کاوش‌های وحیانی و عقلانی" با بیان اینکه در منطق اسلام، زن دارای کرامت ذاتی و روح الهی است، اظهار کرد: در نگاه دین مبین اسلام، ایمان، عقل و عمل صالح ملاک برتری انسان‌هاست و هرگز جنسیت معیار ارزش‌گذاری نبوده است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به‌ویژه شهدای استان کرمانشاه و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری افزود: زن در اندیشه اسلامی نه درجه دوم است و نه تابع، بلکه انسانی مستقل، باعظمت و هم‌سنگ مرد است که نقش او در رشد معنوی، فرهنگی و اجتماعی جامعه انکارناپذیر است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه زن مظهر جمال و رحمت الهی است، تصریح کرد: پاسداشت مقام زن در حقیقت پاسداشت انسانیت و جامعه است، چرا که زنان قلب تپنده خانواده و محور تربیت نسل‌های آینده‌اند. اسلام نه زن را در چهاردیواری خانه محصور کرده و نه او را از مسئولیت اجتماعی بازداشته است، بلکه با حفظ عفاف و هویت دینی، او را به نقش‌آفرینی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی دعوت کرده است.

دکتر حبیبی با اشاره به جایگاه والای زن مسلمان ایرانی گفت: زن ایرانی نماد ایمان، خانواده‌داری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و در عرصه علم، فرهنگ و مدیریت نقشی برجسته دارد. او با حفظ عفاف و هویت دینی خود، توانسته الگویی الهام‌بخش در جهان اسلام باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نگاه ابزاری تمدن غرب به زن تأکید کرد: تمدن غرب با شعار آزادی زن، او را به ابزاری برای تبلیغ و تجارت بدل کرده است. آنان ابتدا خانواده و سپس خدا را از دست داده‌اند و امروز پایه‌های تمدنشان بر ویرانه‌های معنویت استوار است.

استاندار کرمانشاه افزود: تمدن غربی با بی‌توجهی به نهاد خانواده در مسیر فروپاشی گام برمی‌دارد، در حالی‌که زن مسلمان ایرانی با تکیه بر ایمان، علم و عقلانیت می‌تواند الگوی تمدن نوین اسلامی باشد.

دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به روز جهانی نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی گفت: در یک سال گذشته بیش از ۶۵ هزار فلسطینی در غزه به شهادت رسیده‌اند که ۷۵ درصد آنان زن و کودک بوده‌اند. این فاجعه لکه ننگی بر پیشانی تمدنی است که خود را مدافع حقوق بشر می‌خواند اما در برابر این جنایات سکوت کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: زن در اندیشه اسلامی، محور خانواده، شریک در ساخت جامعه و مظهر کرامت انسانی است و تحقق تمدن نوین اسلامی بدون نقش‌آفرینی زن مؤمن، آگاه و خلاق ممکن نیست.

استاندار کرمانشاه ضمن قدردانی از حوزه علمیه خواهران و مجموعه‌های علمی استان در برگزاری این همایش گفت: چنین نشست‌هایی نقش مهمی در اصلاح نگرش‌های اجتماعی نسبت به جایگاه زن و خانواده و ترویج الگوی اسلامی-ایرانی زن مسلمان دارد.