خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ عصمت اسماعیلی: سلامت بانوان به عنوان یکی از ارکان اساسی سلامت جامعه، نقشی تعیین‌کننده در رشد، پویایی و پیشرفت هر کشور دارد.

زنان نه تنها نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند بلکه به عنوان مادر، همسر و نیروی کار، محور اصلی تربیت نسل آینده و شکل‌گیری خانواده سالم محسوب می‌شوند و سلامت آنها به عنوان رکن اصلی سلامت خانواده و جامعه، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت زندگی و پیشرفت کشور دارد و نیازمند توجه جدی مسئولان و نهادهای مرتبط است.

ارتقای سلامت جسمی و روانی بانوان، پیش‌شرط توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه است و باید در اولویت سیاست‌های عمومی قرار گیرد، توجه به سلامت بانوان نه تنها تضمین‌کننده سلامت نسل امروز است، بلکه آینده‌ای سالم و پویاتر برای جامعه رقم می‌زند.

کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت معتقدند که توجه ویژه به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بانوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی است و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پیامدهایی چون کاهش بهره‌وری، افزایش بیماری‌های مزمن، اختلالات روحی و در نهایت آسیب به بنیان خانواده را در پی داشته باشد.

سلامت زنان مطمئن‌ترین راه برای رسیدن به زندگی بهتر برای خانواده و جامعه است و برای داشتن جامعه‌ای سالم ضروری است که امکانات و خدمات استاندارد بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی مناسب که زنان را قادر به داشتن زندگی سالم‌تر می‌سازد به راحتی در دسترس باشد.

اگر چه سلامت همه افزاد در جامعه حائز اهمیت است اما توجه به سلامت زنان و دختران در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه به ویژه دختران به لحاظ جنسیت خود و به تبع آن مسئولیت و ایفاء نقش مورد انتظار جامعه دارای شرایط خاصی هستند.

دختران امروز، مادران فردای جامعه هستند و به واسطه این شرایط قادرند نقش کلیدی در وضعیت بهداشت و سلامت خود، خانواده و جامعه پیرامونشان ایفا کنند و رسیدن به جامعه‌ای سالم در گرو توجه به سلامت زنان، مادران و دختران آن جامعه است.

ترویج فرهنگ ورزش، تغذیه سالم، توجه به سلامت جسمی و روحی و پیشگیری از استرس‌های شغلی و خانوادگی از جمله مواردی است که می‌تواند به بهبود وضعیت سلامت بانوان کمک شایانی کند.

در سال‌های اخیر، برنامه‌های متعددی از سوی وزارت بهداشت و نهادهای اجتماعی برای ارتقای سلامت زنان در زمینه‌های تغذیه، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت باروری، غربالگری سرطان‌های شایع و حمایت از سلامت روان اجرا شده است و هفته‌ای به نام هفته ملی سلامت بانوان ایران برای توجه بیشتر به این موضوع تعیین شده است که برنامه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی ویژه ای نیز اجرا می‌شود.

امسال نیز برگزاری هفته ملی سلامت بانوان ایران با رویکرد نقش سلامت زنان در بحران‌ها و تاب آوری جامعه و با شعار «سلامت زنان، پشتوانه تاب آوری فردی، خانوادگی و اجتماعی» آغاز شده است.

نقش بانوان در ارتقای سلامت جامعه

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته ملی سلامت بانوان ایرانی با هدف ارتقای آگاهی و توجه عمومی به سلامت زنان، به عنوان نیمی از جمعیت کشور، برگزار می‌شود و این مناسبت، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ خودمراقبتی و سبک زندگی سالم در میان بانوان است.

اصغر بحرانی افزود: شعار امسال این هفته با عنوان «سلامت زنان، پشتوانه تاب‌آوری فردی، خانوادگی و اجتماعی» انتخاب شده که نشان‌دهنده اهمیت نقش بانوان در تقویت بنیان خانواده و پایداری اجتماعی است.

وی تصریح کرد: سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان نه تنها ضامن سلامت فرزندان و استحکام خانواده است، بلکه زیربنای توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه جامعه به شمار می‌رود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با بیان اینکه بانوان به عنوان محور اصلی خانواده، نقشی کلیدی در تربیت نسل سالم و پویا دارند، گفت: توجه به سلامت آنان باید در اولویت برنامه‌های اجتماعی و بهداشتی قرار گیرد.

وی افزود: در هفته ملی سلامت بانوان، برنامه‌های متنوعی اجرا می‌شود تا ضمن افزایش آگاهی بانوان، زمینه پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود کیفیت زندگی فراهم شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه ضمن گرامیداشت این هفته و تقدیر از تلاش‌های ارزشمند بانوان شاغل در حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: بانوان همکار ما با تخصص، تعهد و روحیه خدمت‌رسانی، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

وی در پایان گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه بر تعهد خود در راستای توانمندسازی بانوان و حمایت از برنامه‌های سلامت زنان تأکید دارد و از همه دستگاه‌ها، نهادها و اقشار مختلف مردم دعوت می‌کند تا با مشارکت فعال، در مسیر تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و تاب‌آور گام بردارند.

آموزش و توانمندسازی بانوان در شهرستان گناوه

کارشناس مسئول جوانی جمعیت و سلامت خانواده ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بر اهمیت توجه به سلامت بانوان و نقش آن در پویایی خانواده و جامعه تأکید کرد و از اجرای برنامه‌های متنوع به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران در این شهرستان خبر داد.

طیبه دیدار با اشاره به اینکه سلامت بانوان محور سلامت خانواده و جامعه است، افزود: توجه به بهداشت جسم و روان بانوان نه‌تنها موجب ارتقای کیفیت زندگی آنان می‌شود بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در تربیت نسل سالم و آینده‌ساز دارد.

کارشناس مسئول جوانی جمعیت و سلامت خانواده ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه اظهار کرد: به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران، برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تفریحی متعددی با هدف ارتقای آگاهی بانوان در زمینه سلامت، پیشگیری از بیماری‌های زنان و تقویت خودمراقبتی در شهرستان گناوه تدارک دیده شده که طی این هفته برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برگزاری همایش ویژه بانوان شاغل در شبکه بهداشت و درمان و اداره آموزش و پرورش با موضوع «پیشگیری از سرطان در زنان، سرمایه‌گذاری برای فردایی سالم» اشاره کرد.

وی تصریح کرد: همچنین جلسات آموزشی متعددی در حوزه علمیه خواهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه، پایگاه‌های بسیج خواهران و داوطلبان و سفیران سلامت از دیگر برنامه‌ها است.

کارشناس مسئول جوانی جمعیت و سلامت خانواده بیان کرد: موضوع این جلسات شامل پیشگیری از سرطان زنان، خودمراقبتی در بحران، اورژانس بیماری‌های زنان در بحران و پیشگیری از سقط است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار برنامه‌های آموزشی، یک برنامه تفریحی و فرهنگی نیز برای بانوان شاغل در شبکه بهداشت و درمان در نظر گرفته شده تا ضمن ایجاد نشاط اجتماعی، اهمیت سلامت روان در کنار سلامت جسم مورد توجه قرار گیرد.

توجه به این امر حائز اهمیت است که تحقق جامعه‌ای پویا، سالم و برخوردار از توسعه پایدار، در گرو توجه جدی‌تر مسئولان و خانواده‌ها به سلامت بانوان و حمایت از آنان در تمامی عرصه‌های زندگی است.

بنابر اهمیت جایگاه زنان در جامعه و نقش آنان در توسعه همه‌جانبه کشور، اطلاع از وضعیت سلامت و بهداشت آنها و شناخت عوامل مؤثر بر آن می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های مناسب در جهت اصلاح وضعیت و پیشرفت زنان و تبع آن جامعه و آینده آن قرار گیرد.