به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه بیست و پنجم مهر ماه؛ در ساعات صبح در محدوده دریایی استان افزایش سرعت باد و در بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

امروز در مناطق ساحلی و دریایی مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

در ساعات صبح تا ظهر، دریا بویژه در تنگه هرمز با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم خواهد شد.

بیشینه سرعت باد در شرق تنگه هرمز گاهی به ۳۶ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید. روز شنبه دریا نسبتاً آرام خواهد بود.

در ساعات صبحگاهی در برخی نقاط مرکزی استان و سواحل تنگه هرمز بارش پراکنده باران و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه در مناطق شرقی و شمالی و نقاطی از مناطق مرکزی، رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، وقوع تندباد لحظه‌ای گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

روز شنبه با بهبود شرایط بارشی، علاوه بر مناطق ذکرشده، در مناطق غربی نیز احتمال بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

همچنین در پاره‌ای نقاط احتمال تقویت بارش‌ها و وزش باد شدید، تگرگ و سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

طی روزهای آینده نوسانات دمایی تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت.