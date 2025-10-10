پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز جمعه ۱۸ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ جمعه هجدهم مهر ماه ۱۴۰۴؛ آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در مناطق دریایی افزایش سرعت باد و در ارتفاعات رگبار پراکنده باران با احتمال تقویت نقطه ای سامانه همرفتی در ساعات بعدازظهر وشب پیش بینی می شود.

طی امروز در ساعات صبح تا ظهر در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان افزایش سرعت باد جنوب شرقی پیش بینی می شود.

در ساعات بعدازظهر در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

بنابراین توصیه می شود، شناورهای سبک، صیادی و تفریحی در ساعات بعدازظهر از تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز خودداری کنند و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن سایر شناورها صورت بپذیرد.

روز شنبه از سرعت باد در مناطق دریایی کاسته خواهد شد اما مجددا در روز یکشنبه مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم خواهد شد.

طی امروز آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و در سواحل و جزایر همراه با مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود. در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شمالی و شرقی (منطقه بشاگرد و حاجی آباد)، رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار پراکنده باران و رعد وبرق گاه تگرگ و تند باد لحظه ای مورد انتظار است.

همچنین در برخی نقاط مرکزی و ساحلی احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست. توصیه می شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری می شود.

همچنین طی امروز و فردا در ساعات بعدازظهر و اوایل شب احتمال تقویت نقطه ای سامانه همرفتی و وقوع تند باد لحظه ای و گردوخاک همراه با کاهش موقتی دید افقی علاوه بر ارتفاعات در پاره ای نقاط مرکزی و مناطق دریایی تنگه هرمز پیش بینی می شود.

به لحاظ دمایی، طی امروز کاهش ۱ تا ۲ درجه ای دما پیش بینی می شود. از اوایل هفته پیش رو نوسانات دمایی تغییرات چندانی نخواهد داشت.