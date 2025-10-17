هفدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال برادران وزارت نیرو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال وزارت نیرو صبح جمعه با شرکت ۲۶ تیم از مناطق مختلف کشور در چالوس شروع شد.

مصطفی بابایی، مدیرعامل شرکت برق غرب مازندران، در مراسم افتتاح هفدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال وزارت نیرو ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم و شهدای انقلاب اسلامی، گفت: این مراسم فرصتی است برای یادآوری دلاوری‌ها و ایثارگری‌های کسانی که جان خود را فدای آزادی و استقلال کشورمان کردند. در اینجا به ویژه از شهدای عزیز جنگ ۱۲ روزه و همچنین شهدای عزیز مدافع حرم یاد می‌کنیم که با جانفشانی خود امنیت و آرامش را برای ما به ارمغان آوردند.

وی افزود: مازندران، سرزمین علویان و دیاری است که همیشه در تاریخ کشور نقش برجسته‌ای ایفا کرده است. این منطقه نه تنها با طبیعت بکر و زیبا، بلکه با مردم مهربان و مهمان‌نواز خود شناخته می‌شود. امروز نیز شاهد حضور ده‌ها هزار نفر از هم‌میهنان عزیز در این منطقه هستیم که با استقبال گرم مردم، به میزبانی مسابقات والیبال پرداخته‌ایم.

بابایی در ادامه بر اهمیت ورزش به عنوان یکی از ارکان اصلی سلامت تاکید کرد و گفت: ورزش تنها یک سرگرمی یا تفریح نیست؛ بلکه یک ابزار بسیار مهم برای حفظ سلامت جسمی و روحی است. در دنیای امروز که استرس‌ها و فشارهای کاری به شدت افزایش یافته، هیچ چیزی بهتر از ورزش نمی‌تواند به بهبود کیفیت زندگی کمک کند. من همواره بر این باورم که اگر امروز برای ورزش وقت نگذاریم، فردا باید وقت بیشتری را برای درمان بیماری‌ها صرف کنیم.

وی افزود: این مسابقات ورزشی با حضور کارکنان وزارت نیرو در سطح کشور، فرصتی است برای هم‌افزایی توانمندی‌ها و ارتقا سطح روابط بین همکاران. امیدواریم که چنین رویدادهایی در آینده نیز تداوم داشته باشد و به توسعه فرهنگ ورزش و سلامت در وزارت نیرو و سایر نهادها کمک کند.

مدیرعامل شرکت برق غرب مازندران همچنین از مسئولین وزارت نیرو و دیگر ارگان‌ها خواست که به اهمیت ورزش و توسعه زیرساخت‌های ورزشی توجه ویژه‌ای داشته باشند و گفت: ما باید نگاه خود را از صرفاً دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی به سمت توجه به بهداشت و سلامت کارکنان و جامعه تغییر دهیم. همه ما در قبال سلامت یکدیگر مسئول هستیم و باید هرچه بیشتر به توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی بپردازیم.

وی در پایان سخنان خود از همکاران و مسئولان خواست که همچنان با همکاری و همدلی در راستای بهبود شرایط ورزشی و سلامت کارکنان وزارت نیرو تلاش کنند و تاکید کرد: برای من و همکارانم همیشه اولویت نخست، سلامتی و رفاه کارکنان است‌و ان‌شاءالله با همت و تلاش جمعی، شاهد پیشرفت روزافزون در این حوزه خواهیم بود.

این مسابقات تا ۳۰ مهر ماه ادامه دارد.