افتتاحیه مسابقات والیبال وزارت نیرو در چالوس

چالوس- مراسم افتتاحیه مسابقات والیبال کارکنان صنعت آب و برق وزارت نیرو، با حضور ۲۶ تیم در چالوس آغاز شد.
