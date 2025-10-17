  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

افتتاحیه مسابقات والیبال وزارت نیرو در چالوس

افتتاحیه مسابقات والیبال وزارت نیرو در چالوس

چالوس- مراسم افتتاحیه مسابقات والیبال کارکنان صنعت آب و برق وزارت نیرو، با حضور ۲۶ تیم در چالوس آغاز شد.

