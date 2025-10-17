مرادی: رویکرد ورزش در وزارت نیرو تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی صبح جمعه در مراسم افتتاحیه مسابقات سراسری والیبال برادران وزارت نیرو از تخصیص هفت هزار میلیارد تومان اعتبار برای درمان و سلامت کارکنان این وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: رویکرد ورزش در وزارت نیرو با هدف بهبود وضعیت جسمی و روحی کارکنان تغییر خواهد کرد و برنامه‌های جدیدی در رشته‌های مختلف ورزشی در سال آینده به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: این اعتبار در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و پزشکی به کارکنان وزارت نیرو اختصاص خواهد یافت و امیدواریم با این حمایت‌ها، سلامت و روحیه کارکنان بهبود یابد.

وی همچنین در خصوص تغییرات جدید در رویکرد ورزش وزارت نیرو در سال آینده اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه‌ای که در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های برگزاری مسابقات و فعالیت‌های ورزشی وجود داشت، وزارت نیرو برنامه‌های جدیدی را برای تقویت رویکرد ورزشی در نظر گرفته است

مرادی گفت: این برنامه‌ها شامل برگزاری مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت بیشتر کارکنان در فعالیت‌های ورزشی خواهد بود.

مسئول هماهنگی ورزش وزارت نیرو تأکید کرد که این تغییرات به منظور ایجاد فضایی گرم و پرانرژی برای کارکنان است تا همزمان با بهبود شرایط جسمی، روحیه جمعی آنان تقویت شود. وی در پایان با اشاره به تلاش‌های مستمر برای ایجاد بستری مناسب در حوزه ورزش، خواستار مشارکت فعال‌تر کارکنان در برنامه‌های ورزشی شد.