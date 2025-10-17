  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

«یه شب مهتاب» فضایی صمیمانه دارد؛ مهمان برنامه شبانگاهی باشید

«یه شب مهتاب» فضایی صمیمانه دارد؛ مهمان برنامه شبانگاهی باشید

حسین خلیل‌نژاد تهیه‌کننده برنامه «یه شب مهتاب» رادیو جوان، هدف از تولید این برنامه را ایجاد فضایی آرام و صمیمی برای شنوندگان شبانگاهی عنوان کرد.

حسین خلیل‌نژاد تهیه کننده برنامه «یه شب مهتاب» رادیو جوان درباره شکل‌گیری این برنامه به خبرنگار مهر گفت: ما می‌خواستیم برنامه‌ای بسازیم که مثل جرعه‌ای آرامش در پایان روز عمل کند؛ فضایی ساده اما پرمعنا که شنونده بتواند در آن لحظه‌ای درنگ کند، بیندیشد و دوباره به زندگی لبخند بزند. از همین رو، تلاش کردیم در طراحی بخش‌ها و انتخاب موضوعات، نگاه انسانی، عاطفی و فرهنگی را در اولویت قرار دهیم.

خلیل‌نژاد با اشاره به ترکیب متنوع بخش‌های برنامه افزود: این برنامه شامل گفتگو با مهمانانی از میان مردم در مشاغل و موقعیت‌های مختلف، روایت‌های صوتی، پخش قطعات موسیقی محلی و ملی و مرور کلام بزرگان شعر و ادب فارسی است. ما می‌خواهیم نشان دهیم که در هر گوشه از این سرزمین، عشق، صفا و همدلی جاری است.

وی به انتخاب موسیقی‌های برنامه اشاره و عنوان کرد: موسیقی در «یه شب مهتاب» فقط یک آیتم تزئینی نیست؛ بلکه بخشی از روایت احساسی ماست. موسیقی را به‌گونه‌ای انتخاب کردیم که از دل مردم برخاسته و به همین دلیل بر دل می‌نشیند.

این تهیه کننده در ادامه اضافه کرد: ما در هر قسمت تلاش می‌کنیم تا بیننده حس کند در فضایی صمیمانه حضور دارد، در این برنامه نه شعار می‌دهیم، نه نصیحت می‌کنیم؛ فقط با متن ها، شعرها و جملاتی که توسط مجری گفته می شود سعی می کنیم این فضای آرام‌ را برای مخاطب ایجاد کنیم.

خلیل‌نژاد همچنین درباره استقبال مخاطبان اظهار کرد: خوشبختانه از زمان آغاز پخش، پیام‌های زیادی از شنوندگان دریافت کرده‌ایم که از حال و هوای متفاوت برنامه گفته‌اند. بسیاری از آنها گفته‌اند «یه شب مهتاب» برایشان به پاتوقی شبانه تبدیل شده است که با موسیقی و گفتگوهای مجری با مردم عادی همراه شده اند و چون مهمان از جنس خود مخاطب بوده است آنها را بیشتر پسندیده اند.

وی در پایان با اشاره به عوامل این برنامه رادیویی گفت: برنامه با همکاری گروهی پرتلاش ساخته می‌شود، سیدمهدی مفیدی اجرای برنامه را بر عهده دارد و محمد شیخی نویسنده متن‌ها است.

هفته مقابل این برنامه رادیویی به تهیه کنندگی حامد مرادیان و با اجرای ابوالفضل اینانلو تولید و پخش می شود.

کد خبر 6624782
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها