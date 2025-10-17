«یه شب مهتاب» فضایی صمیمانه دارد؛ مهمان برنامه شبانگاهی باشید

حسین خلیل‌نژاد تهیه کننده برنامه «یه شب مهتاب» رادیو جوان درباره شکل‌گیری این برنامه به خبرنگار مهر گفت: ما می‌خواستیم برنامه‌ای بسازیم که مثل جرعه‌ای آرامش در پایان روز عمل کند؛ فضایی ساده اما پرمعنا که شنونده بتواند در آن لحظه‌ای درنگ کند، بیندیشد و دوباره به زندگی لبخند بزند. از همین رو، تلاش کردیم در طراحی بخش‌ها و انتخاب موضوعات، نگاه انسانی، عاطفی و فرهنگی را در اولویت قرار دهیم.

خلیل‌نژاد با اشاره به ترکیب متنوع بخش‌های برنامه افزود: این برنامه شامل گفتگو با مهمانانی از میان مردم در مشاغل و موقعیت‌های مختلف، روایت‌های صوتی، پخش قطعات موسیقی محلی و ملی و مرور کلام بزرگان شعر و ادب فارسی است. ما می‌خواهیم نشان دهیم که در هر گوشه از این سرزمین، عشق، صفا و همدلی جاری است.

وی به انتخاب موسیقی‌های برنامه اشاره و عنوان کرد: موسیقی در «یه شب مهتاب» فقط یک آیتم تزئینی نیست؛ بلکه بخشی از روایت احساسی ماست. موسیقی را به‌گونه‌ای انتخاب کردیم که از دل مردم برخاسته و به همین دلیل بر دل می‌نشیند.

این تهیه کننده در ادامه اضافه کرد: ما در هر قسمت تلاش می‌کنیم تا بیننده حس کند در فضایی صمیمانه حضور دارد، در این برنامه نه شعار می‌دهیم، نه نصیحت می‌کنیم؛ فقط با متن ها، شعرها و جملاتی که توسط مجری گفته می شود سعی می کنیم این فضای آرام‌ را برای مخاطب ایجاد کنیم.

خلیل‌نژاد همچنین درباره استقبال مخاطبان اظهار کرد: خوشبختانه از زمان آغاز پخش، پیام‌های زیادی از شنوندگان دریافت کرده‌ایم که از حال و هوای متفاوت برنامه گفته‌اند. بسیاری از آنها گفته‌اند «یه شب مهتاب» برایشان به پاتوقی شبانه تبدیل شده است که با موسیقی و گفتگوهای مجری با مردم عادی همراه شده اند و چون مهمان از جنس خود مخاطب بوده است آنها را بیشتر پسندیده اند.

وی در پایان با اشاره به عوامل این برنامه رادیویی گفت: برنامه با همکاری گروهی پرتلاش ساخته می‌شود، سیدمهدی مفیدی اجرای برنامه را بر عهده دارد و محمد شیخی نویسنده متن‌ها است.

هفته مقابل این برنامه رادیویی به تهیه کنندگی حامد مرادیان و با اجرای ابوالفضل اینانلو تولید و پخش می شود.