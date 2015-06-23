دو نمایش رادیویی ویژه مبارزه با مواد مخدر تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش های رادیویی «سفید» به کارگردانی فریدون محرابی و «غزل» به کارگردانی مینو جبارزاده ساخته شده اند.

مهتاب امینی تهیه کننده نمایش رادیویی «سفید» در این باره اثر خود گفت: داستان این نمایش را لیدا شیرمرد نوشته است و درباره سینا مرد چهل ساله ای است که در قطار با مردی روبه رو می شود که ادعا می کند او را می شناسد، اما سینا به هیچ وجه او را به یاد نمی آورد. سینا در مقطعی از زندگی در مرکز ترک اعتیاد بستری بود و آشنایی او با این مرد به آن زمان بازمی گردد.

وی درباره تهیه کنندگی این نمایش افزود: در این اثر از موسیقی به گونه ای متناسب با حال و هوای صحنه های نمایش استفاده کرده ایم که چگونگی غم و شادی و هیجانات آن را به مخاطب القا می کند و برای درک شنونده از فضاهای دیگر نیز از صداها و افکت های جانبی استفاده کرده ایم.

نمایش رادیویی «سفید» را فریدون محرابی کارگردانی کرده و بازیگرانی چون مجید حمزه، محسن بهرامی، عرفان ابراهیمی، ایوب آقاخانی، شهین نجف زاده و میرطاهر مظلومی در آن به ایفای نقش پرداخته اند، همچنین نرگس موسی پور افکت و پیروز صدرایی صدابرداری آن را بر عهده دارند.

«غزل» عنوان نمایش دیگری است که به کارگردانی مینو جبارزاده و به نویسندگی مهدی معبودی درباره دختری است که به دلیل اعتیاد پدر، دچار افت تحصیلی شده است. معلم مدرسه ا ی که دختر در آنجا درس می خواند پس از مدتی متوجه می شود که دختر تحت فشار روانی است و...

شهلا نیساری تهیه کننده «غزل» با بیان این مطلب افزود: این نمایش متن زیبا و روانی دارد و تلاش کرده ام تا با تلفیق موسیقی و افکت فضایی مناسب در خور این نمایش رادیویی ایجاد کنم که امیدوارم مورد قبول شنوندگان رادیو نمایش قرار گیرد.

در نمایش رادیویی «غزل» هنرمندانی چون مهرخ افضلی، سعیده فرضی، افسانه محمدی، غلامحسین تسعیری، مژگان عظیمی، ماندانا محسنی، بهرام سروری نژاد، میرطاهر مظلومی و حوا الهویی به ایفای نقش پرداخته اند و نرگس موسی پور افکت و علی حاجی نوروزی صدابرداری آن را برعهده دارند.

این دو نمایش رادیویی همزمان با ۲۶ ژوئن مصادف با پنجم تیر ماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می روند.