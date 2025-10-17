اجرای نمایش «دمانس» در تماشاخانه طهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، نمایش کمدی «دمانس» نوشته حامد رحیمی صدر با کارگردانی مهدی هاشم آبادی از ۲۹ مهر در تماشاخانه طهران روی صحنه میرود.

پوستر این نمایش که طراحی آن را مهدی هاشم‌آبادی انجام داده همزمان با آغاز پیش فروش سه روز نخست اجرا رونمایی شد.

این نمایش کمدی ساعت ۲۱ در سالن مده‌آ در تماشاخانه طهران میزبان مخاطبان خواهد بود.

در این نمایش بازیگرانی همچون محمد ذوالنوریان، احمد شاهی، امیرحسین نورانی، حسام باقری، علی فرخنده نژاد، آذین کنعانیان، بهاره ترابی، متین هاشم آبادی، یونس امراهی، اقلیما جهانگیری، مرتضی پاکنهاد به ایفای نقش میپردازند.

دستیاران کارگردان در این پروژه نمایشی عسل طالبیان و خورشید شایان‌فر هستند.

در این نمایش طراحی گریم را هستی حیدری، آهنگسازی را متین هاشم آبادی، طراحی لباس را مبینا پیشکار، ویدیو گرافی را احسان کوهی و مدیریت روابط‌عمومی را زهرا شایان‌فر بر عهده دارند.

فروش بلیت های این نمایش کمدی اجتماعی در سایت تیوال آغاز شده و علاقه مندان می توانند از طریق این سایت نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.