به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، اجرای تراژدی «هملت» نوشته ویلیام شکسپیر داستان ۲ گورکن در فضایی میان خیال و واقعیت است که تلاش می‌کنند روایت سرنوشت تلخ شاهزاده‌ای دانمارکی به نام هملت را از زبان مردگان دفن شده در یک قبرستان بازگو کنند.

الهام مقربان، الهام شیخلو، نفیسه میراسماعیلی، محمد حسین شفیعی، سهیل میری، نیلوفر عباسی، کیمیا بهرمن، نوشین بیگلری، آرتین زمانی، امیرحسین مینافام، طاها محمدی، فاطمه غلامعلی پور، مهیا قربانیان، دینا هادی، علی محمودی، علیرضا آخوندی بازیگران این اثر هستند.

گروه موسیقی و کر: آهنگساز، رهبر گروه کر و ارکستر محمدرضا حسنی ( پارسا)، یاسمن ناصری نوازنده پیانو، سهیل رنجبر و نرگس علیان نژادی نوازندگان ویولنسل، سید محدثه حسینی، نرگس شیری، آرش عباسی، علی مجلسی، صدف کبیری، آیدا قویدل، سارا قاصد زاده و محمد بهمنی خوانندگان گروه کر، مترجم ابوالحسن تهامی، سارا بهنامی دستیار کارگردان، دستیار کارگردان و برنامه ریز آزیتا مومنیان، فاطمه غلامعلی پور دستیار کارگردان و منشی صحنه، ریحانه کیامری مدیر اجرایی و امور هماهنگی، ندا حقیقت‌گو و تینا عبدی طراح گریم و مجری گریم،

مهدی جادری و درسا شفیعی مدیر صحنه، مهدی سربازی مدیر روابط عمومی و مهدی اصغریان طراح پوستر، دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

اجرای تراژدی «هملت» کاری از گروه هنری پژواک ۷ تا ۲۰ دی، ساعت ۱۷، به مدت ۶۰ دقیقه در تماشاخانه طهران اجرا می‌شود.

مخاطبان برای تهیه و رزرو بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.