  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

بقائی تحرکات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه تشدید تحرکات نظامی آمریکا در مجاورت سواحل ونزوئلا را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه تشدید تحرکات نظامی آمریکا در مجاورت سواحل ونزوئلا، از جمله حملات مکرر به قایق‌های ماهیگیری، و تهدید صریح به استفاده از زور و مداخله نظامی علیه ونزوئلا را نقض آشکار اصول و اهداف بنیادین منشور ملل متحد به‌ویژه اصل منع توسل یا تهدید به توسل به زور در روابط بین‌الدولی دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم‌کردن این اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز آمریکا، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلوگیری از هرگونه تعرض علیه صلح و امنیت بین‌المللی را خاطرنشان کرد.

کد خبر 6624851
هادی رضایی

