  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۷

بقایی اقدام رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس در غزه را محکوم کرد

بقایی اقدام رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس در غزه را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه نقض‌ مکرر آتش‌بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی و همچنین خودداری این رژیم از عمل به تعهد خود در بازگشایی گذرگاه رفح را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه نقض مکرر آتش‌بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی، از جمله حمله اخیر به خودروی حامل یک خانواده آواره فلسطینی در مسیر بازگشت به محل سکونتشان که منجر به شهادت ۱۱ نفر از جمله ۷ کودک و ۲ زن شد، و همچنین خودداری این رژیم از عمل به تعهد خود در بازگشایی گذرگاه رفح را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سابقه رژیم صهیونیستی در بدعهدی و نقض آتش‌بس در موارد مشابه، مسئولیت مستقیم کشورهای ضامن را در این خصوص متذکر شد و خواستار اقدام مؤثر جامعه جهانی برای وادار کردن رژیم اشغالگر به توقف جنایات، خروج اشغالگران از غزه، دسترسی مردم غزه به غذا و کالاهای مورد نیاز، و تسریع در روند محاکمه و مجازات جنایتکاران به منظور بازداشتن آنها از ارتکاب جنایات بیشتر شد.

کد خبر 6626549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها