خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم. جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی نمایشگاه‌ها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.

جشن هفته خوشنویسی در حوزه هنری برگزار شد

در هفته‌ای که گذشت، مراسم آغاز هفته خوشنویسی، افتتاح نمایشگاه آثار خوشنویسی و جشن هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس انجمن خوشنویسان ایران، در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم که با حضور پرشور خوشنویسان از سراسر کشور برگزار شد، اسامی رتبه‌های برتر این دوره آزمون انجمن خوشنویسان اعلام و از آنها قدردانی شد.

همچنین، نشان افتخار زنده‌یاد ابوالفضل نظم‌پرور به دختر او اهدا شد. همچنین، علیرضا هاشمی‌نژاد و رضا یساولی نیز دیگر نشان‌های افتخار انجمن را دریافت کردند.

سپس، حکم مشاوران عالی انجمن خوشنویسان ایران اعطا شد؛ سیدشهاب‌الدین شکیبا، محمدی سهروردی، ابوالقاسمی، شکرخواه، گلکارزاده و مذهبی به عنوان مشاوران عالی این انجمن حکم شان را دریافت کردند.

همچنین، از کتاب «آداب خوشنویسی»؛ آموزش خط نستعلیق از غلامحسین امیرخانی رونمایی و تابلوی یادبود این کتاب امضا شد. سپس الواح استادی و گواهینامه استادی تنی از اعضای انجمن خوشنویسان ایران نیز اعطا شد.

در پایان جشن نیز، نمایشگاه آثار خوشنویسی «ایران من» با موضوع ایران وطن من و شاهنامه فردوسی، با ۴۶ اثر در گالری عالی و ۶۰ اثر در گالری خانه یک حوزه هنری افتتاح شد. آثاری از غلامحسین امیرخانی، محمد شهبازی، محمد جوادزاده، نصرالله افجه‌ای، امیراحمد فلسفی، الهه خاتمی، علی شیرازی، کیخسرو خروش، علی اشرف صندوق آبادی، عباس اخوین، محمد سلحشور، میرحیدر موسوی، یدالله کابلی خوانساری، مجتبی ملک‌زاده، محمدعلی گرجستانی، حمید عجمی و علی مهری در این نمایشگاه روی دیوار رفته است.

برگزاری نمایشگاه مجسمه‌های تعاملی مفصلی محسن وزیری مقدم

جمعه هفته گذشته، نمایشگاهی از آثار زنده‌یاد محسن وزیری‌مقدم با عنوان «مجسمه‌های مفصلی» در گالری زیرزمین دستان آغاز به کار کرد که متشکل از مجسمه‌های مفصلی و تعاملی این هنرمند نوگرای ایرانی است.

این نمایشگاه، گزیده‌ای از مجموعه «مجسمه‌های مفصلی» این هنرمند را در بر دارد و ۵ مجسمه پلاکسی‌گلاس از او به نمایش گذاشته شده است. مجموعه «مجسمه‌های مفصلی» بازه‌ای طولانی از فعالیت هنری وزیری‌مقدم را در فاصله سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳ و سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ شامل می‌شود. او این مجسمه‌های متحرک را با کارماده‌های گوناگون نظیر چوب و پلاکسی‌گلاس، در ابعاد متنوع خلق کرده است.

وزیری‌مقدم در ادامه راه هنرمندانی چون کالدر و تینگلی اما با رویکردی متفاوت، حرکت مجسمه‌ها را نه با باد یا موتور، بلکه با نیروی دست مخاطب ممکن ساخت و بدین ترتیب وجه انسانی و تعاملی آثارش را برجسته کرد.

نقاشی میرفتاح از ترامپ، «شرور» شد

هفته گذشته، پس از اعلام برنده جایزه نوبل صلح، سیدعلی میرفتاح هنرمند نقاش و روزنامه‌نگار قدیمی که این روزها مشغول ترسیم نقاشی‌هایی درباره مسائل روز جهانی است، جدیدترین نقاشی خود را با عنوان «شرور» درباره ترامپ منتشر کرد.

میرفتاح در توضیح این نقاشی نوشته است: «ترامپ پس از برنده نشدن جایزه صلح نوبل: هر کاری کنم جایزه صلح نوبل نخواهم گرفت … اما مردم می‌دانند.

جوکر: من نقشه کش نیستم. من فقط یه کارایی می‌کنم.»

رونمایی از فونت یحیی سنوار؛ فونت‌هایی که می‌جنگند

مراسم رونمایی از «فونت سنوار، فونت مقاومت» عصر چهارشنبه ۲۳ مهر با حضور مسعود نجابتی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، کوروش پارسانژاد، محمد روح‌الامین، سیدشهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و مسعود پورزارعی در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.

«فونت سنوار» توسط حسین چمن‌خواه هنرمند طراح گرافیک، طراحی و همزمان با سالگرد شهادت یحیی سنوار رونمایی خواهد شد. این فونت با مدیریت هنری مسعود نجابتی در آتلیه کانون هنر شیعی طراحی و اجرا شده است.

در این مراسم بزرگان طراحی گرافیک، چون اسدالله چهره‌پرداز، مسعود نجابتی و کوروش پارسانژاد درباره این فونت و لزوم طراحی و ساخت فونت‌هایی از این دست که به فرهنگ ایرانی اشاره دارد، صحبت کردند.

نجابتی در این مورد گفت: متأسفانه، در حوزه هنر انقلاب، بعد از چهل سال، هنوز هیچ فونتی برای شخصیت‌های بزرگ‌مان مانند حاج قاسم طراحی و ساخته نشده است. این موضوع از کم‌توجهی است و امیدواریم که ان‌شاءالله در آینده بتوان این کمبود را جبران کرد و سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی بیشتر به این موضوع اهمیت دهند. من از این فرصت استفاده می‌کنم و از همه رسانه‌های حاضر در جمع می‌خواهم که بر اهمیت این موضوع تأکید داشته باشند، تا بتوانیم در کنار تولید آثار هنری، از نظر هویت‌سازی و نشان دادن شخصیت‌های شاخص کشور هم اقدام جدی کنیم. حوزه هنری مهم‌ترین نهاد هنری در حوزه انقلاب است و باید در این زمینه پیش‌قدم شود و در حوزه‌های مختلف ادبی و هنری، فونت مفاخر را طراحی و منتشر کند.

وی تاکید کرد: البته رسیدن به مکتب حاج قاسم و دیگر شخصیت‌ها زمان می‌برد، اما وقتی می‌بینیم مؤسسات خصوصی و بانک‌ها برای هویت سازمانی‌شان دست به دامن طراح‌ها هستند که فونت اختصاصی طراحی کنند، باید تأسف خورد که چرا ما در این حوزه کوتاهی کرده‌ایم.

در پایان مراسم اعلام شد که عوائد این فونت، وقف غذای کودکان غزه خواهد شد. این فونت همچنین از آبان در سایت مؤسسه فرهنگی هنری نام با عنوان «نام و هنر» نمایش داده می‌شود.

برگزاری نمایشگاهی از آثار شهید عالیخانی در سوره

هفته گذشته، نمایشگاه نقاشی «راه ناتمام» شامل آثار شهید منصوره عالیخانی به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری که مالک این آثار است، در گالری آیه دانشگاه سوره افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۲۷ اثر از آثار شهید منصوره عالیخانی که در حمله رژیم صهیونسیتی به ایران در کنار همسر دانشمندش به شهادت رسید، به نمایش درآمده است. «قاصدک‌های آزاد»، «حیلت رها کن عاشقا / پروانه شو پروانه شو»، «گوهر درون»، «بیداری اسلامی»، «بحر یس»، «عبور»، «دری به سوی نور» و تابلوی نیمه‌کاره عاشورا از جمله آثار شهید منصوره عالیخانی بود که در این نمایشگاه روی دیوار رفته است. این آثار از گنجینه مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی به امانت گرفته شده است.

آثار شهید منصوره عالیخانی پیش از این، در قالب نمایشگاه «رؤیای منصوره» در نگارخانه مرتضی شریف حوزه هنری کاشان به نمایش گذاشته شده بود.

عکس‌های عکاس غزه‌ای در بغداد تماشایی شد

در هفته‌ای که گذشت، نمایشگاه عکس‌های محمود ابوحمداء عکاس فلسطینی با عنوان «آن‌چه که دیده نشد!» یا «مالَم یشاهد» به همت خانه عکاسان ایران، در بیت الجمال بغداد با حضور جمعی از هنرمندان، علاقه‌مندان و مسئولان عراقی از جمله مُهنّد حسین إعلام حشد الشعبی، أحمد الفُکیکی جمعیة المصورین العراقیین، محمد الامی رئیس تجمع فنانون العراق افتتاح شد.

آثار این نمایشگاه که در دوران نسل‌کشی رژیم صهیونسیتی علیه مردم غزه در ۲ سال اخیر خلق شده‌اند، به زندگی کودکانی اختصاص دارد که با تمام رنج‌ها، محدودیت‌ها و صدمات جسمانی حاصل از جنگ به یکدیگر امید می‌دهند.

هر کدام از ۵۷ اثر نمایشگاه «آن‌چه که دیده نشد» داستانی منحصربه‌فرد دارند، مثلاً در یکی از این آثار که با ابعاد دیواری به نمایش درآمده است، پسری با دست‌های قلم شده از بازو دیده می‌شود که دوربینی به گردن دارد. وی نوجوانی است که به عکاسی علاقه زیادی داشت و پس از تهیه دوربین، توسط بمب‌های رژیم صهیونیستی دست‌های خود را از دست داد.

خانه عکاسان ایران پس از خرید مستقیم حقوق انتشار آثار ابوحمداء، آنها را در این نمایشگاه به معرض فروش گذاشته است و قصد دارد عوایدش را به کمک به مردم غزه اختصاص دهد. این نمایشگاه، یکی از معدود نمایشگاه‌های اختصاصی از یک عکاس ساکن غزه است که تصویری زنده و واقعی از قلب غزه در طوفان الاقصی ارائه می‌دهد و به دلیل ماهیت منحصربه‌فرد و مستند خود در سطح جهان کم‌نظیر است.

پایان سازگاری هنرمندان سرامیست در نیاوران

هفته گذشته همچنین، نمایشگاه سالانه انجمن هنرمندان سرامیک ایران با عنوان «سازگاری؛ از قابلیت تا تسلیم» که با نمایش ۷۷ اثر سرامیک از ۷۴ هنرمند سرامیست، در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای نیاوران برقرار بود، تا امروز ۲۵ مهر ادامه پیدا کرد.

برای حضور در این نمایشگاه، ۲۱۲ هنرمند با ۳۲۴ اثر ثبت نام کردند و سپس مراحل داوری و انتخاب آثار در ۲ مرحله انجام گرفت. داوری در مرحله اول از روی عکس آثار بود که طی آن، ۱۰۲ اثر انتخاب شد. در مرحله دوم داوری نیز انتخاب از روی اصل اثر بود که در نهایت آثار ۷۴ هنرمند سرامیست، انتخاب شدند. هیربد همت‌آزاد دبیر نمایشگاه، ارغوان جابری، دبیر اجرایی و مرضیه تقی‌خانی، نگین خدادادی، دنیا رحیمی، علی اعتبار و علی زمانی، نیز هیئت داوران این نمایشگاه بودند.

آغاز نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه «نقطه آبی» در گالری کیمن، نمایشگاه «باغ‌های دیوار دار» در گالری ٱ، نمایشگاه «وضعیت واقعی» در گالری امکان، نمایشگاه «دانگ هفتم» در گالری ویستا، نمایشگاه «آویخته‌ها» در گالری دلگشا، نمایشگاه «گفتگوهای خاموش» در گالری جاوید، نمایشگاه «آنجا بودن» در گالری نیان و نمایشگاه «بیان مشترک» بهمن و اردشیر بروجنی در گالری بینش، از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه ۲۵ مهر افتتاح می‌شوند.