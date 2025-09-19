از اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی تا پاهای گربه خیابانی که سوژه شد

خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم. جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی نمایشگاه‌ها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.

تجلیل از حمید عجمی در سالروز تولدش و گلایه از انجمن خوشنویسان

مراسم بیست و پنجمین سالروز تولد «خط معلی» در ایران و بزرگداشت حمید عجمی خالق و مبدع این خط در ایران با عنوان رویداد «اشراق در زمین»، عصر جمعه ۲۱ شهریور در مجموعه فرهنگی هنری آسمان فرهنگستان هنر برگزار شد.

حمیدرضا قلیچ‌خانی و حمید عجمی در این مراسم با انتقاد از عملکرد انجمن خوشنویسان ایران، حرکت جامعه را سریع‌تر از این انجمن دانستند و تاکید کردند که رفتار انجمن خوشنویسان ایران در مواجهه با خلق «خط معلی» بسیار عجیب و منفعل بوده است.

عجمی بیان کرد: من در انجمن خوشنویسان ایران ۱۶ سال خاک خوردم اما متوجه شدم این انجمن بعد از به بار نشستن بچه‌هایش، آنها را سر راه می‌گذارد و این قرائتی غلط از خوشنویسی است. متاسفانه انجمن سکوت کرد اما الان هیچ گله‌مندی از آنها ندارم.

در پایان این مراسم، نمایشگاهی از آثار «خط معلی» حمید عجمی و شاگردانش در گالری مجموعه آسمان فرهنگستان هنر افتتاح شد.

افتتاح نمایشگاهی به یاد شهید منصوره عالیخانی و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

مراسم افتتاحیه نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» که متشکل از آثار نقاشان عراقی پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت شهید منصوره عالیخانی است، یکشنبه ۲۳ شهریور در گالری خانه ۱ حوزه هنری برگزار شد.

آثار این نمایشگاه شامل ۲۴ اثر خلق شده توسط هنرمندان عراقی است که در کارگاه نقاشی بزرگداشت شهیده منصوره عالیخانی و شهیدان تجاوز رژیم صهیونیستی ترسیم شده‌اند.

زهرا حسن، رسل احمد، مرتضی ریاض، عبد الرحمن حسین، ستار جبار الزاملی، محمد کاطع، مریم احمد حسن، عادل خالد، احمد سمیر، فرح عصام، مسلم عقیل، زینب حقی، کرا العسلی، سجاد کریم، عبدالله دوشان، امینة عبد الامیر، عباس فاضل، محمد الحسناوی، هنرمندان عراقی هستند که آثارشان به نمایش درآمده است.

در بیانیه نمایشگاه نقاشی «هنر در برابر جنگ» آمده است: «آنجا که جان‌ها بر آستانه حرف و رنگ به هم می‌پیوندند هنرمندان جوان و پیشکسوت در نشستی از نقاشی آزاد گرد آمدند؛ نشستی که هفت روز تمام به درازا کشید و با عنوان «هنر در برابر جنگ» معنا گرفت. این رویداد، کارگاهی گذرا نبود بلکه مجالی بود برای تأمل و اعتراضی زیباشناسانه جایی که بوم به میدان رویارویی بدل شد، واژه به سپر و رنگ به فریادی که در تاریکی جنگ روشنی می‌افشاند.

خواستیم بگوییم رویارویی در جنگ تنها با سلاح محقق نمی‌شود؛ هنر نیز می‌تواند در صف نخست بایستد و بر دیوارهای سپید آن چیزی را ترسیم کند که توپخانه توان محو آن را ندارد. چنین بود که این تجربه همدلانه زاده شد؛ همبستگی با جمهوری اسلامی ایران و ادای احترام به روح هنرمند ایرانی منصوره عالیخانی که در این جنگ به شهادت رسید و به نمادی بدل گشت که در هر خط و هر ضربه رنگی فروغ می‌پراکند.

ما بر این باوریم که این نمایشگاه صرفاً رویدادی هنری نیست بلکه سندی روحانی است که گواهی می‌دهد هنر ماندگار است و زیبایی توان رویارویی با زشتی را دارد و روح خط عربی آنگاه که با پیکره‌سازی و نقاشی و تار و پود در می‌آمیزد همچنان می‌تواند اعلام کند که زندگی نیرومندتر از جنگ است و انسان در هر تابلو در هر قطره جوهر، در هر خطی که با خطی دیگر تلاقی می‌کند و جهان را از نو می‌آفریند، دوباره زاده می‌شود.»

همبستگی با غزه در قاب نقاشی در حاشیه «هنر در برابر جنگ»

کارگاه نقاشی «همبستگی با غزه در قاب نقاشی» روز ۲۴ شهریور با حضور هنرمندانی از ۲ کشور ایران و عراق در فضایی مملو از رنگ و خلاقیت برگزار شد. هنرمندان عراقی که آثار نقاشی‌شان در نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» با موضوع عرض ارادت به شهدای جنگ ۱۲ روزه، در گالری خانه ۱ حوزه هنری به نمایش گذاشته شده، در ورک‌شاپ یک روزه همبستگی با غزه نیز شرکت و در کنار هنرمندان ایرانی، هر کدام اثری جدید خلق کردند.

در بوم نقاشی هنرمندان ایرانی و عراقی، گرسنگی کودکان غزه به عنوان نمادی از مظلومیت و آسیب‌پذیری، قلب بیننده را تحت تأثیر قرار داد و در کنار پرچم فلسطین، روح مقاومت و هویت ملی را به تصویر کشید.

برگزاری جشنواره‌ای به نام «باج‌نیوزها»

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره کاریکاتور «باج‌نیوزها» عصر دوشنبه ۲۴ شهریور با حضور جمع زیادی از هنرمندان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم، احمد مسجدجامعی، غلامحسین کرباسچی، جواد علیزاده، بهمن عبدی، احمد عربانی، علی مریخی، جمال رحمتی، علیرضا ذاکری و تعدادی از هنرمندان کاریکاتوریست حضور داشتند.

در این مراسم، برگزیدگان جشنواره کارتون و کاریکاتور «باج‌نیوزها» معرفی و تقدیر شدند. بر اساس رأی هیئت داوران، سه هنرمند شایسته تقدیر معرفی شدند که شامل مهدی صادقی، لاله ضیائی و سالار عشرت‌خواه بودند. همچنین، برگزیدگان اصلی به شرح زیر معرفی شدند:

نفر سوم: علی پاک‌نهاد که برنده تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون تومان شد.

نفر دوم: طراوت نیکی که تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون تومان را دریافت کرد.

نفر اول: احسان گنجی که به او تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون تومان اهدا شد.

اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی و پاسخ معاون مطبوعاتی به برخی ابهامات

نشست خبری هفتمین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی با حضور حمید فروتن رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران، سجاد صفری نایب رئیس انجمن و صبا طاهریان دبیر هفتمین نشان عکس سال مطبوعاتی در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

مراسم پایانی هفتمین دوره اعطای «نشان عکس سال مطبوعاتی ایران» نیز پس از ۲ سال وقفه در برگزاری، با حضور محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمد مسجدجامعی، محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، حمید فروتن رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی، هنرمندان عکاسی چون سیف‌الله صمدیان، اسماعیل عباسی، محمد فرنود، ساتیار امامی برگزار شد.

در این مراسم، یاد حمیدرضا درجاتی عکاس فقید که امسال در حادثه‌ای در پیست اتومبیلرانی درگذشت، نیز در خانه هنرمندان ایران گرامی‌داشته شد.

همچنین از آلفرد یعقوب‌زاده عکاس خبری و عکاس مستند به عنوان عکاس پیشگام مطبوعاتی تجلیل شد. به دلیل حضور نداشتن یعقوب‌زاده در ایران، آرش خاموشی به نمایندگی از این هنرمند تقدیرنامه‌ای را دریافت کرد. کمیته پیشکسوتان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی متشکل از سیف‌الله صمدیان، محمد صیادصبور، فرهاد سلیمانی، سیدعباس میرهاشمی و اسماعیل عباسی، آلفرد یعقوب‌زاده را به‌ عنوان برگزیده پیشکسوت معرفی کردند. اخلاق حرفه‌ای، شرایط سنی، تأثیرگذاری در عکاسی مطبوعاتی و فعالیت‌های مستمر و مؤثر (مانند حضور رسانه‌ای، برگزاری نمایشگاه، انتشار کتاب، تدریس و فعالیت‌های اجتماعی) از شاخصه‌های انتخاب عکاس پیشگام مطبوعاتی بود.

در بخش مجموعه عکس خبری آذین حقیقی، در بخش مجموعه عکس مستند جلال شمس آذران، در بخش مجموعه عکس ورزشی محسن کابلی، در بخش مجموعه بلندمدت مهری جمشیدی، در بخش تک‌عکس خبری سهند تاکی، در بخش تک‌عکس مستند زهره صباغ‌نژاد و در بخش تک‌عکس ورزشی فروغ طاهرخانی نشان عکس سال مطبوعاتی را دریافت کردند. در بخش مستند اجتماعی اثری برگزیده نشد.

رونمایی از پوستر جشنواره تجسمی جوانان با پاهای گربه خیابانی

در هفته‌ای که گذشت، در یک مراسم از هویت بصری گرافیک و پوستر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران رونمایی به عمل آمد.

در این مراسم، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، رضوان صادق‌زاده دبیر جشنواره، کیانوش غریب‌پور دبیر هنری جشنواره، بهرام کلهرنیا و جمال عرب‌زاده اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد حضور داشتند.

کیانوش غریب‌پور هنرمند طراح گرافیک و مدیر هنری این جشنواره، توضیحاتی درباره هویت بصری جدید جشنواره تجسمی جوانان ارائه کرد و سپس پوسترهای جدید این دوره رویداد را به نمایش گذاشت. غریب‌پور در این پوسترها، به نوعی گلایه‌ها و انتقادهایی نسبت به جامعه مطرح کرده اما نکته جالب اینکه، علاقه دیرینه‌اش به گربه‌ها را در پوستر اصلی «تجسمی جوانان» به نمایش گذاشته است!

وی توضیح داد: تهران امروز خاک گرفته و خاکستری است و نمی‌توان جسارت رنگی داشت مگر در تک مضراب‌ها. به همین دلیل به سراغ عناصر شهری رفتم. در اولین پوستر، یکی از عناصری که در تهران می‌بینیم، کرکره بسته است که به دلایل شرایط بد اقتصادی زیاد در سطح شهر می‌بینیم. خواستم پوستر اصلی جشنواره ریسکی باشد که در آن طرحی از دیواری سیمانی می‌بینید که گربه‌ای در حال راه رفتن روی آن است. در واقع، پشت کرکره بسته شهر، جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران رونمایی شد. پوستری دیگر طراحی شده که به شعار «من اینجا ریشه در خاکم» برمی‌گردد و به صورت پوسترهای محیطی که پیچکی روی دیوار شهر است، نمایان خواهد شد.

«بسیجی» محمدرضا میری به نیاوران رسید

نمایشگاه نقاشی‌ها و آثار تجسمی محمدرضا میری با موضوع قهرمانان ملی و جهانی، در آستانه هفته دفاع مقدس در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد. «بسیجی» به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی و با همکاری صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران، از روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور، در نگارخانه شماره یک این مجموعه دایر شد.

در بخشی از این نمایشگاه، زندگی محمدرضا میری از کودکی تا ورود حرفه‌ای به عرصه هنر روایت می‌شود و در بخش دیگر، ۲۱ اثر نقاشی و هنرهای تجسمی وی به نمایش در خواهد آمد. این هنرمند در آثارش سرداران ملی و جهانی و بسیجی‌ها را فارغ از هر مرز جغرافیایی، به عنوان انسان هایی آزاده به تصویر کشیده‌است که تجلی آزادگی و ارزش‌های انسانی هستند.

نمایشگاه «بسیجی» در ۲ بخش آثار نقاشی و تجسمی ۲۱ تابلوی نقاشی از این هنرمند گرامی به نمایش گذاشته خواهد شد. مجموعه‌ حاضر تلاش دارد تصویری تازه از مفهوم «بسیجی» ارائه کند؛ مفهومی فراتر از کلیشه‌های متداول که تنها به یک چهره نظامی یا لباس خاکی خلاصه نمی‌شود. در آثار میری، بسیجی می‌تواند میرزا کوچک‌خان جنگلی، رئیسعلی دلواری، کلنل پسیان، نواب صفوی یا حتی دانشجویی در آمریکا باشد که پرچم مبارزه با ظلم را بالا می‌برد.

در آیین افتتاحیه این نمایشگاه که سه‌شنبه ۲۵ شهریور برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مجید شاه‌حسینی رئیس فرهنگستان هنر و محمدعلی رجبی‌دوانی، نقاش و هنرمند پیشکسوت حضور داشتند.

بینال هنر غزه در نیویورک برگزار شد

نمایشگاه سیار «بینال غزه» با حضور بیش از ۲۵ هنرمند فلسطینی در بروکلین نیویورک افتتاح شد؛ رویدادی که می‌کوشد برای کسانی که زندگی‌شان به‌واسطه جنگ جاری در غزه ویران شده، شرایط دیده‌شدن فراهم کند.

سازمان‌دهندگان بینال که خواستند با نام «موزه ممنوعه» شناخته شوند، گفتند: «آنها هنرمند هستند، باید هنر بیافرینند. ما باید به هنرمندان کمک کنیم با مهارت‌هایشان روی پای خود بایستند. صرف این‌که شما هنرمندی در دل یک نسل‌کشی هستید به این معنا نیست که چیزی برای انجام دادن ندارید.»

آثار بینال غزه پیش‌تر در شهرهایی مانند ادینبرو، والنسیا، لندن و پادوا نمایش داده شده و اکنون برنامه‌هایی برای نمایش آن در استانبول، آتن، سارایوو، برلین و تورنتو وجود دارد.

بینال هنری غزه اکنون در بروکلین در حال برگزاری است و تا ۲۰ دسامبر ادامه دارد.

آغاز نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه «اتاق بازی» در گالری مثبت دو، نمایشگاه «دچار» و «ناتمام» در گالری اعتماد، نمایشگاه «نیلی پنهان» در گالری پروژه‌های آران، نمایشگاه «علف های هرز» در گالری سو، نمایشگاه «رخداد طراحی» در گالری سیحون، نمایشگاه «چون شهریور» در گالری ویستا و نمایشگاه «خواب» در گالری والی، از جمله نمایشگاه‌هایی است که عصر جمعه ۲۸ شهریور در آخرین جمعه تابستان افتتاح می‌شوند.