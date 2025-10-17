به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بهاباد با بیان اینکه «هیچ‌کس نسبت به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نیست»، گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که مذاکرات با آمریکا تاکنون سودی نداشته و نتوانسته مسائل بنیادین کشور را حل کند.

وی با انتقاد از برخی رویکردهای مذاکره‌کنندگان افزود: تغییرات ساختاری در رفتار طرف‌های مقابل نشان می‌دهد که نمی‌توان به برخی ادعاها اعتماد کرد. کسانی که دم از سربازی نظام می‌زنند باید در عمل ثابت کنند که نوکری دشمنان را نمی‌کنند.

امام جمعه بهاباد ایستادگی ملت ایران را نماد عزت و وحدت دانست و تصریح کرد: ملت ایران هرگز زیر بار زور نخواهد رفت و این نهضت، شخصیت‌های بزرگی را تقدیم کرده که جان خود را فدای آرمان‌های انقلاب کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، ساختار جبهه مقاومت را برخاسته از همین ایستادگی دانست و گفت: عملیات‌های اخیر، صهیونیست‌ها را به ذلت کشاند و نشان داد که بدون حمایت قدرت‌های جهانی، رژیم صهیونیستی توان ایستادگی ندارد.

وی بخش دیگری از سخنان خود، با تقدیر از برگزارکنندگان یادواره شهدای ورزشکار، از همبستگی جوانان و بسیجیان شهرستان بهاباد قدردانی کرد.

وی در ادامه با هشدار نسبت به تغییرات فرهنگی و سبک زندگی جدید، از مسئولان خواست تا مراقب بافت مذهبی شهر باشند و آن را ارزان نفروشند. امام جمعه بهاباد تأکید کرد: این معامله‌ای سراسر ضرر است و بیشترین آسیب آن متوجه نسل آینده خواهد بود.

ابراهیمی با بیان اینکه حفاظت از بافت مذهبی وظیفه همگانی است، افزود: هر مسئله‌ای که هویت فرهنگی و مذهبی بهاباد را تهدید کند، با واکنش جدی مواجه خواهد شد.

وی در پایان با انتقاد از برخی سیاست‌های غلط که از مرکز کشور پیگیری می‌شود، از فعالان اجتماعی خواست تا در مسیر حفظ ارزش‌های فرهنگی و مذهبی شهر تلاش کنند.