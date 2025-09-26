ابراهیمی: نظام اسلامی در برابر زورگویی آمریکا هرگز تسلیم نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خیرالله ابراهیمی، امام جمعه جدید بهاباد، در نخستین خطبه‌های نماز جمعه خود با اشاره به حوادث اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: نظام مقدس اسلامی ما در برابر زورگویی آمریکا به هیچ عنوان تسلیم نمی‌شود.

وی با سفارش نمازگزاران به رعایت تقوا، انجام واجبات و اخلاص در عمل، دشمنان نظام را غیرقابل اعتماد دانست و افزود: نباید به وعده‌های غربی‌ها خوشبین بود و تیم مذاکره‌کننده باید با هوشیاری برای تثبیت حقوق هسته‌ای ملت ایران تلاش کند.

امام جمعه بهاباد آمریکا و رژیم صهیونیستی را «دروغگوترین دشمنان بشریت» خواند و تصریح کرد: تجربه نشان داده است که آمریکا و کشورهای اروپایی قابل اعتماد نیستند و تنها با وحدت ملی می‌توان نقشه‌های آنان را خنثی کرد.

او همچنین با اشاره به حمله اخیر به محل اجلاس سران حماس در قطر گفت: این اقدام با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت و هدف اصلی آن ترور فرماندهان مقاومت بود که به لطف الهی ناکام ماند. وی تأکید کرد: هر کسی که در مسیر مذاکره قصد خیانت داشته باشد، همان سرنوشتی را خواهد داشت که رژیم صهیونیستی امروز با آن مواجه شده است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی در بخش دیگری از خطبه‌ها، ضمن گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، وی را «مظهر مفهوم مقاومت» دانست و اظهار داشت: شهادت نصرالله ضربه‌ای سنگین به جبهه مقاومت بود اما افسانه شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی را نیز پایان داد.

وی افزود: شهید نصرالله نه‌تنها یک فرمانده نظامی بلکه یک شخصیت الهی، عقلانی و راهبردی بود که با ابتکار و درایت خود، مقاومت را به عنوان یک جریان اصیل در برابر رژیم صهیونیستی تثبیت کرد.

امام جمعه بهاباد با اشاره به پیوند عمیق شهید نصرالله با مرجع مقاومت یعنی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه خاطرنشان کرد: او همواره تأکید می‌کرد که تحت تأثیر چهار شخصیت بزرگ تاریخ معاصر یعنی امام خمینی (ره)، امام موسی صدر، رهبر معظم انقلاب و شهید سیدمحمدباقر صدر قرار داشته است.

گفتنی است در آئین نماز جمعه این هفته بهاباد، مراسم معارفه امام جمعه جدید نیز با حضور آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، امامان جمعه بافق و بهاباد و حجت‌الاسلام سید جمال نجم‌الهدی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان برگزار شد.