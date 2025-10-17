به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، در دیدار با منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: توسعه حملونقل هوایی ایمن در کنار بندر چابهار نه تنها به رشد اقتصادی استان کمک میکند، بلکه باعث تقویت زیرساختهای ملی نیز خواهد شد.
وی با بیان آمادگی کامل شرکت فرودگاهها برای اجرای طرحهای توسعهای در فرودگاه چابهار، بر لزوم همکاریهای بیندستگاهی برای تسریع در پیشبرد پروژهها تأکید کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان: فرودگاه چابهار شتابدهنده اقتصاد دریا محور است
استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه فرودگاه چابهار را بهعنوان یک زیرساخت حیاتی در حاشیه تنها بندر اقیانوسی کشور معرفی کرد و گفت: احداث این فرودگاه توسط شرکت فرودگاهها میتواند زنجیره حملونقل هوایی منطقه و کشور را تکمیل کند.
بیجار در پایان گفت: فرودگاه چابهار میتواند بهعنوان یکی از دروازههای ورود و خروج کالا و مسافر، توسعه گردشگری و اقتصاد دریا محور را سرعت بخشد و ارتباطات هوایی، زمینه توسعه تجارت بینالمللی و جذب سرمایهگذاریهای جدید را فراهم کند.
