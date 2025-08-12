بازگشت ۱۷.۵ هزار زائر اربعین با ۱۴۵ پرواز به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، از جابهجایی هوایی ۲۱ هزار و ۴۱۹ زائر اربعین حسینی از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ مرداد خبر داد و گفت: در این مدت، زائران با ۱۳۹ پرواز به فرودگاههای نجف و بغداد منتقل شدهاند و ۱۷ هزار و ۵۵۱ زائر ایرانی با ۱۴۵ پرواز به کشور بازگشتهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پروازهای رفت و برگشت زائران ایرانی به عتبات عالیات از ۲۳ فرودگاه کشور شامل مهرآباد، مشهد، تبریز، گرگان، بیرجند، ساری، کرمان، اصفهان، شیراز، رشت، سمنان، اردبیل، کیش، لار، بندرعباس، اراک، همدان، شاهرود، کرمانشاه، رامسر، یزد، ارومیه و لامرد انجام شده است.
امیرانی با اشاره به آغاز فعالیت ستاد اربعین شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از ۳ ماه پیش، گفت: همه فرودگاههای کشور برای انجام پروازهای اربعین حسینی در آمادگی کامل قرار دارند و پروازهای بازگشت از نجف و بغداد به ۲۲ فرودگاه تحت مالکیت و اختصاصی کشور با کمتر از ۲۰ دقیقه تأخیر انجام شده است.
وی افزود: علاوه بر این، فرودگاههای آبادان، اهواز، ایلام و کرمانشاه نیز بهصورت فوقالعاده و پشتیبانی، در حالت آمادهباش کامل برای ارائه خدمات به زائران و پشتیبانی از ستاد مرکزی اربعین حسینی قرار دارند.
نظر شما