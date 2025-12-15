به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر) در نشست خبری حاشیه نهمین نمایشگاه حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته با بیان اینکه در جهان امروز اقتصادی کردن فرودگاههایی که کمتر از یک میلیون نفر مسافر در سال دارند دشوار است، گفت: ۸۰ درصد فرودگاههای کشور نیز سالانه زیر یک میلیون مسافر دارند، بنابراین نیازمند برنامهریزی و حمایت هستیم.
۸۰ درصد فرودگاههای کشور زیر یک میلیون مسافر در سال دارند
وی افزود: یکی از وظایفی که وزیر راه و شهرسازی بر عهده ما گذاشت، اقتصادی کردن فرودگاهها بود. این در حالیست که از ۵۶ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاهها در سال گذشته، ۵۵ فرودگاه زیانده بوده و اقتصادی کردن آنها با توجه به شبکه پروازی فعلی کشور، کار دشواری است.
شناسایی فرودگاههای قابل واگذاری به بخش خصوصی آغاز شد
مدیرعامل شرکت فرودگاهها ادامه داد: برای رفع این چالش، برنامه اتصال فرودگاهها به شهرکهای صنعتی و واگذاری بهرهبرداری به بخش خصوصی به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در حال حاضر شناسایی فرودگاههای دارای قابلیت اقتصادی شدن آغاز شده و کار را از دو فرودگاه آغاز خواهیم کرد.
امیرانی درباره روشهای واگذاری تصریح کرد: دو روش پیشبینی شده است؛ نخست واگذاری طبق الگوهای شرکت فرودگاهها با تعهدات مشخص، و دوم واگذاری فرودگاههایی که مدل اقتصادی ندارند از طریق مناقصه. همچنین مدلهای بیاوتی (BOT) و بهرهبرداری ترمینالها اصلاح شده تا شرایط بهتری فراهم شود.
کاهش درآمد پروازهای عبوری ۱۰ درصد بود
وی با اشاره به درآمدهای شرکت فرودگاهها گفت: بهمنماه سال گذشته، درآمد شرکت حدود ۱۵.۸ همت بود که از این میزان، ۷۳ درصد یا به عبارتی ۱۱.۵ همت آن از مسیر پروازهای عبوری و مابقی از محل ارائه خدمات در فرودگاههای کشور حاصل شده است. درآمدهای شرکت از محل پروازهای عبوری نسبت به ۱۰ ماه گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته که دلیل عمده آن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: با توجه به تحقیقات مجوزدار، امیدواریم بتوانیم جذب پروازهای عبوری از سایر مناطق را داشته باشیم و طی سه ماه آینده کاهش درآمدها را جبران کنیم.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها در پایان با اشاره به خانههای سازمانی گمرک در ۹ هکتار از زمینهای فرودگاه مهرآباد خاطرنشان کرد: در طرح توسعه فرودگاه مهرآباد، با توجه به موافقتنامه معاونت ریاست جمهوری، گمرک باید این ساختمانها را خالی کند، اما تاکنون این اقدام انجام نشده است. از سال ۱۳۸۶ که پروازهای خارجی فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام منتقل شد، گمرک عملاً هیچ خدمتی در مهرآباد ارائه نمیدهد.
