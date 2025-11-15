به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیرانی مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در جریان بازدید از فرودگاه سقز اظهار کرد: دلایل توقف پروازها در این فرودگاه مورد واکاوی قرار گرفته و برنامهریزی لازم برای کوتاهتر شدن مسیر پروازها در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: جابجایی موانع فیزیکی پروازی برای بهرهبرداری از تمام طول باند ۲۷۰۰ متری، استفاده از دستگاههای کمک ناوبری و انتشار طرحهای ورودی و خروجی پرواز برای شرکتهای هواپیمایی به منظور مسیریابی مناسب خلبانان نیز به زودی عملیاتی خواهد شد.
امیرانی بیان کرد: انتشار طرحهای ورودی و خروجی در اوایل هفته آتی انجام میشود. همچنین متخصصین برای سایتبی دستگاه NDB در هفته پیش رو اعزام میشوند و به منظور کوتاه کردن مسیر پروازی نیز، جلساتی را به صورت مشترک با ارگانهای مختلف باید برگزار کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت رفع موانع فیزیکی و تسریع در بهرهبرداری از این فرودگاه گفت: با تلاش تیمهای کارشناسی و پیگیریهای مستمر، مشکلات موجود در کوتاهترین زمان برطرف خواهد شد تا فرودگاه سقز به عنوان دومین فرودگاه فعال استان کردستان به بهرهبرداری کامل برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف شرکت فرودگاهها فراهمکردن شرایط پروازی ایمن برای مردم و خلبانان است و با اجرای دقیق دستور وزیر راه و شهرسازی، بهزودی شاهد بهرهبرداری عملیاتی از این فرودگاه خواهیم بود.
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