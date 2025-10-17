به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، در پی انتصاب "لیو هایشینگ" به عنوان وزیر بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، وی در نامه‌ای رسمی خطاب به "محمدعلی امانی" دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ایران، از پیام تبریک ارسالی قدردانی کرد و بر تقویت روابط دوستانه بین دو حزب تأکید ورزید.

در این نامه که در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۴ (۱۷ اکتبر ۲۰۲۵) از پکن ارسال شده، مقام چینی حفظ روابط حسنه با حزب موتلفه اسلامی را یکی از اولویت‌های مهم حزب کمونیست چین دانسته و نکات کلیدی زیر را مورد تأکید قرار داده است:

اهمیت استمرار روابط دوستانه میان حزب کمونیست چین و حزب موتلفه اسلامی ایران؛

آمادگی برای اجرای توافقات مهم میان رهبران دو کشور؛

گسترش تبادلات فکری، تجربی و ارتباطات بین‌حزبی؛

کمک به ارتقای همکاری‌های عملی و تقویت شناخت متقابل میان ملت‌های دو کشور؛

حمایت از توسعه مشارکت جامع راهبردی ایران و چین.

این مکاتبه رسمی در راستای توسعه مناسبات بین‌المللی حزب موتلفه اسلامی و به‌عنوان بخشی از تعاملات راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین ارزیابی می‌شود.

گفتنی است محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، پیشتر در جریان سفر خود به پکن، در پیامی رسمی انتصاب لیو هایشینگ را به سمت جدید تبریک گفته بود.