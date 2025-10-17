به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم ضمن تبریک هفته ورزش و تربیت بدنی و روز ملی پارالمپیک، به تبیین نقش ورزش در سلامت و پویایی جامعه و نیز تحولات اخیر منطقه پرداخت.

وی با بیان اینکه «عزت و پیشرفت جامعه در گرو نشاط و شادابی مردم است»، گفت: ورزش، چه در بعد همگانی و چه در بعد قهرمانی، عامل اصلی سلامت جسم و روح و زمینه‌ساز پیشرفت اجتماعی است.

امام جمعه رباط‌کریم با تأکید بر توجه ویژه به ورزش جانبازان و معلولان، افزود: تأثیر ورزش در سلامت و شادابی افراد دارای معلولیت بسیار بیشتر از دیگران است. ورزش، این عزیزان را وارد چرخه اجتماعی می‌کند و به آنان اعتماد به نفس و هویت دوباره می‌بخشد.

ترابی با اشاره به افتخارات ورزشکاران کشور در رقابت‌های پارالمپیک، گفت: افتخارات قهرمانان ما در عرصه پارالمپیک، در سطح منطقه‌ای و جهانی، بسیار درخشان‌تر از دستاوردهای المپیکی است و این موضوع مایه مباهات ملی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه، پیروزی مردم مظلوم و مقاوم غزه را در برابر آمریکا و اسرائیل، «شبیه به یک معجزه» توصیف کرد و افزود: اینکه گروهی کوچک با سلاح‌های ابتدایی بتواند آمریکا، اسرائیل و کشورهای ناتو را با آن همه امکانات و سلاح‌های پیشرفته به زانو درآورد، جز معجزه مقاومت نیست.

امام جمعه رباط‌کریم ادامه داد: ریختن دو هزار تُن بمب و موشک بر سر مردم غزه و در عین حال پابرجا ماندن مقاومت، نشان از روح ایمان و پایداری مردم فلسطین دارد. این همان معجزه مقاومت است که امروز در برابر چشم جهانیان قرار گرفته است.

وی با اشاره به دستاوردهای مقاومت در سال‌های اخیر، گفت: فلسطین توانسته است دو هزار صهیونیست را به هلاکت برساند، عضویت خود را در سازمان ملل تثبیت کند، مسئله فلسطین را به اولویت جهانی بدل سازد و چهره منفور رژیم صهیونیستی را بیش از پیش آشکار کند.

ترابی در ادامه طرح صلح ترامپ برای غزه را نشانه شکست آمریکا و اسرائیل در تحقق طرح «اسرائیل بزرگ» دانست و اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، نجات اسرائیل از شکست و فروپاشی است و نه برقراری صلح واقعی.

وی با انتقاد از نشست شرم‌الشیخ، گفت: نمایشی که ترامپ با تحقیر سران کشورهای اروپایی و عربی ترتیب داد، فاقد هرگونه شأن دیپلماتیک بود و تنها توهین و تمسخر را به نمایش گذاشت.

امام جمعه رباط‌کریم در پایان با قدردانی از موضع قاطع رئیس‌جمهور کشورمان در رد دعوت ترامپ برای بازگشت به مذاکره و عدم حضور در اجلاس شرم‌الشیخ، تأکید کرد: آمریکا بداند اگر قرار بود ایران برای بقا تسلیم شود، امروز نه از انقلاب نشانی بود و نه از استقلال و عزت ایران اسلامی.