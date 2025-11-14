ترابی: سرانه کتابخوانی در ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم اظهار داشت: در میان همه ادیان و مکاتب، چه الهی و چه مادی، هیچ مکتبی به اندازه اسلام مردم را به کتابخوانی و گسترش کتابخانه‌ها تشویق نکرده است، اما متأسفانه وضعیت امروز جامعه در حوزه مطالعه رضایت‌بخش نیست و سرانه کتابخوانی کشور فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.

وی با بیان اینکه آمار مقایسه‌ای مطالعه در ایران و سایر کشورها نگران‌کننده است، افزود: همه باید برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و حاکمیت این فرهنگ در جامعه تلاش کنند.

امام جمعه رباط کریم سپس با اشاره به بحران آب در کشور گفت: بحران آب یکی از شدیدترین بحران‌های تاریخی ایران است و امروز از ۳۱ استان، ۳۰ استان با تنش آبی روبرو هستند. مردم باید در مصرف آب بیشتر صرفه‌جویی کنند و دولت نیز مدیریت منابع آبی را به شکل جدی در دستور کار قرار دهد.

ترابی با تأکید بر ضرورت دعا برای نزول باران رحمت الهی اظهار داشت: باید دست به دعا برداشت، از گناهان توبه کرد و از خداوند طلب رحمت نمود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به اعتراف اخیر دونالد ترامپ درباره نقش مستقیم در صدور دستور حمله رژیم صهیونیستی به ایران اشاره کرد و گفت: این اعتراف، ماهیت تجاوزکارانه آمریکا را به جهانیان نشان داد و بهترین فرصت را برای جمهوری اسلامی فراهم کرد تا از طریق مجامع بین‌المللی، محاکمه متجاوز را مطالبه کند.

ترابی افزود: اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه «من مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم»، یعنی مذاکره با آمریکا از ابتدا فریبی بیش نبوده است و روشن‌ترین پاسخ به کسانی است که همچنان در توهم مذاکره با آمریکا به سر می‌برند.