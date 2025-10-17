امام جمعه دشتی: ورزشکاران دشتی حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خورموج با اشاره به ۲۵ مهرماه مهر آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد: اسلام دین نشاط، پویایی و سلامت است و مؤمن باید قوی، منظم و با نشاط باشد.

امام جمعه دشتی افزود: برای تقویت جامعه و سلامت، باید غذاهای ناسالم و کم‌تحرکی را کنار گذاشته، ورزش را فرهنگ‌سازی کنیم و بازی‌های مضر کامپیوتری را با فعالیت‌های پویا جایگزین کنیم. مدارس، معلمان، اداره ورزش و هیئت‌های ورزشی نقش مؤثر دارند.

وی بیان کرد: باید به توسعه زیر ساخت‌های ورزشی توجه شود، احداث سالن ورزشی ویژه بانوان و تکمیل پروژه نیمه‌تمام زمین ورزشی مسکن مهر خورموج مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بدون شک فراهم کردن امکانات و توسعه فضاهای ورزشی، از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری می‌کند.

امام جمعه دشتی با تاکید بر حمایت از تیم فوتبال ایرانجوان خورموج بیان کرد: این تیم تنها نماینده شهرستان در سطح کشوری و در رده نونهالان تیم توحید رستای خورموج و آزادی شنبه که در لیگ مناطق کشور بازی می‌کنند و انتظار می‌رود مسئولان و مردم عزیز، با حمایت مادی و معنوی، زمینه حضور پرقدرت این تیم‌ها را در مسابقات کشوری فراهم کنند.

وی با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم از افتخارات ورزشی دیار دشتی پشتیبانی کنیم، یادآور شد: در رشته‌ی کشتی نیز شهرستان دشتی از استعدادهای بسیار خوبی برخوردار است. چند نفر از جوانان شایسته‌ی این دیار، امروز در سطح ملی افتخارآفرینی می‌کنند و بعضاً سابقه‌ی حضور در اردوهای تیم ملی را دارند.

وی اضافه کرد: اگر این استعدادها مورد حمایت و پشتیبانی جدی قرار بگیرند، بدون تردید در آینده می‌توانند در المپیک‌ها و میادین بین‌المللی برای ایران اسلامی افتخار بیافرینند و نام دشتی را در سطح کشور و جهان سربلند کنند.

اظهارات ضد و نقیض ترامپ ارزش پاسخ دادن ندارد

وی با بیان اینکه مسئله مهم منطقه و جهان اسلام آتش بس غزه و اسرائیل است، گفت: همه شواهد، قرائن و افکار عمومی دنیا غزه را پیروز قطعی این جنگ نابرابر می‌دانند. اینکه بعد از دو سال همدستی اسرائیل با آمریکا و غرب برای نابودی حماس، امروز با جمع کردن سران ۲۰ کشور و با مذاکره و التماس لاشه‌های متعفن سربازان خود را از حماس تحویل می‌گیرند معنایش ای است که جبهه مقاومت و حماس همچنان زنده و خار چشم رژیم صهیونی است.

وی ادامه داد: اظهارات ضد و نقیض ترامپ در سفر به اسرائیل و شرم الشیخ علیه ایران اسلامی ارزش پاسخ دادن ندارد.

امام جمعه دشتی گفت: ترامپ و آمریکا بزرگ‌ترین مولّدِ تروریسم در دنیا و حامیان رژیم کودک کش صهیونی صلاحیت اظهار نظر در مورد ایران قدرتمند اسلامی را ندارند. اراجیف او درباره نابود کردن صنعت هسته‌ای ایران، خواب پریشان و آشفته ای است که هرگز تعبیر نخواهد شد.

وی گفت: اظهار تمایل او به صلح با ایران، در تعارض با رفتار خصمانه او علیه ملت ایران است. ایران و ایرانی همیشه در تاریخ اهل منطق و گفت‌وگو بوده، اما هرگز تن به ذلت و تحقیر نخواهند داد.

امام جمعه دشتی اضافه کرد: عدم شرکت رئیس جمهور ما در شرم الشیخ که یک سیرک واقعی برای خودنمایی فرعون زمان و تحقیر سران کشورها بود، اقدامی خردمندانه و قابل تقدیر بود.

امام جمعه دشتی گفت: یکی از الطاف بزرگ خداوند، به حقیر، نعمت خدمت به مردم مؤمن و نجیب شهرستان دشتی است و در روزهای اخیر، برخی گمانه‌زنی‌ها و صحبت‌هایی درباره جابجایی این‌جانب از شهرستان مطرح شد که لازم می‌دانم صریح عرض کنم که موضوع جابجایی منتفی شده و این‌جانب همچنان به عنوان خادم مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار دشتی در خدمت شما خواهم بود.

وی بیان کرد: از محبت‌ها، دعاها و دل‌نگرانی‌های مردم عزیز صمیمانه تشکر می‌کنم. از خداوند متعال می‌خواهم که این خدمت را از ما بپذیرد و توفیق انجام وظیفه در مسیر رضای او را عطا فرماید.