امام جمعه دشتی: ورزشکاران دشتی حمایت شوند

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: ما وظیفه داریم از افتخارات ورزشی دیار دشتی پشتیبانی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خورموج با اشاره به ۲۵ مهرماه مهر آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد: اسلام دین نشاط، پویایی و سلامت است و مؤمن باید قوی، منظم و با نشاط باشد.

امام جمعه دشتی افزود: برای تقویت جامعه و سلامت، باید غذاهای ناسالم و کم‌تحرکی را کنار گذاشته، ورزش را فرهنگ‌سازی کنیم و بازی‌های مضر کامپیوتری را با فعالیت‌های پویا جایگزین کنیم. مدارس، معلمان، اداره ورزش و هیئت‌های ورزشی نقش مؤثر دارند.

وی بیان کرد: باید به توسعه زیر ساخت‌های ورزشی توجه شود، احداث سالن ورزشی ویژه بانوان و تکمیل پروژه نیمه‌تمام زمین ورزشی مسکن مهر خورموج مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بدون شک فراهم کردن امکانات و توسعه فضاهای ورزشی، از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری می‌کند.

امام جمعه دشتی با تاکید بر حمایت از تیم فوتبال ایرانجوان خورموج بیان کرد: این تیم تنها نماینده شهرستان در سطح کشوری و در رده نونهالان تیم توحید رستای خورموج و آزادی شنبه که در لیگ مناطق کشور بازی می‌کنند و انتظار می‌رود مسئولان و مردم عزیز، با حمایت مادی و معنوی، زمینه حضور پرقدرت این تیم‌ها را در مسابقات کشوری فراهم کنند.

وی با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم از افتخارات ورزشی دیار دشتی پشتیبانی کنیم، یادآور شد: در رشته‌ی کشتی نیز شهرستان دشتی از استعدادهای بسیار خوبی برخوردار است. چند نفر از جوانان شایسته‌ی این دیار، امروز در سطح ملی افتخارآفرینی می‌کنند و بعضاً سابقه‌ی حضور در اردوهای تیم ملی را دارند.

وی اضافه کرد: اگر این استعدادها مورد حمایت و پشتیبانی جدی قرار بگیرند، بدون تردید در آینده می‌توانند در المپیک‌ها و میادین بین‌المللی برای ایران اسلامی افتخار بیافرینند و نام دشتی را در سطح کشور و جهان سربلند کنند.

اظهارات ضد و نقیض ترامپ ارزش پاسخ دادن ندارد

وی با بیان اینکه مسئله مهم منطقه و جهان اسلام آتش بس غزه و اسرائیل است، گفت: همه شواهد، قرائن و افکار عمومی دنیا غزه را پیروز قطعی این جنگ نابرابر می‌دانند. اینکه بعد از دو سال همدستی اسرائیل با آمریکا و غرب برای نابودی حماس، امروز با جمع کردن سران ۲۰ کشور و با مذاکره و التماس لاشه‌های متعفن سربازان خود را از حماس تحویل می‌گیرند معنایش ای است که جبهه مقاومت و حماس همچنان زنده و خار چشم رژیم صهیونی است.

وی ادامه داد: اظهارات ضد و نقیض ترامپ در سفر به اسرائیل و شرم الشیخ علیه ایران اسلامی ارزش پاسخ دادن ندارد.

امام جمعه دشتی گفت: ترامپ و آمریکا بزرگ‌ترین مولّدِ تروریسم در دنیا و حامیان رژیم کودک کش صهیونی صلاحیت اظهار نظر در مورد ایران قدرتمند اسلامی را ندارند. اراجیف او درباره نابود کردن صنعت هسته‌ای ایران، خواب پریشان و آشفته ای است که هرگز تعبیر نخواهد شد.

وی گفت: اظهار تمایل او به صلح با ایران، در تعارض با رفتار خصمانه او علیه ملت ایران است. ایران و ایرانی همیشه در تاریخ اهل منطق و گفت‌وگو بوده، اما هرگز تن به ذلت و تحقیر نخواهند داد.

امام جمعه دشتی اضافه کرد: عدم شرکت رئیس جمهور ما در شرم الشیخ که یک سیرک واقعی برای خودنمایی فرعون زمان و تحقیر سران کشورها بود، اقدامی خردمندانه و قابل تقدیر بود.

امام جمعه دشتی گفت: یکی از الطاف بزرگ خداوند، به حقیر، نعمت خدمت به مردم مؤمن و نجیب شهرستان دشتی است و در روزهای اخیر، برخی گمانه‌زنی‌ها و صحبت‌هایی درباره جابجایی این‌جانب از شهرستان مطرح شد که لازم می‌دانم صریح عرض کنم که موضوع جابجایی منتفی شده و این‌جانب همچنان به عنوان خادم مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار دشتی در خدمت شما خواهم بود.

وی بیان کرد: از محبت‌ها، دعاها و دل‌نگرانی‌های مردم عزیز صمیمانه تشکر می‌کنم. از خداوند متعال می‌خواهم که این خدمت را از ما بپذیرد و توفیق انجام وظیفه در مسیر رضای او را عطا فرماید.

