به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های نماز جمعه شهر ابهر با انتقاد از سخنان دونالد ترامپ در اجلاس شرم‌الشیخ، رفتار او را «تزویر و وقاحت» خواند و گفت: این اظهارات چهره واقعی سیاست آمریکا را آشکار می‌کند.

وی با اشاره به محتوای سخنان ترامپ بیان کرد: مطرح‌کردن حملات به مراکز هسته‌ای ایران تحت عنوان راهی برای «صلح غزه» نمونه‌ای از دروغ‌پردازی و ایران‌هراسی است که هدف آن توجیه تجاوز، رونق بازار تسلیحات و حفظ پایگاه‌های نظامی آمریکاست.

مرادپور افزود: این خط‌مشی همواره با هدف تضعیف محور مقاومت و القای این دروغ که «ضعف ایران، ضامن امنیت منطقه است» دنبال شده است. امام‌جمعه ابهر با تأکید بر ناکامی سیاست‌های فشار و تهدید، گفت: آمریکا و حامیانش نتوانستند حماس را خلع سلاح کنند، غزه را تسلیم سازند یا جبهه مقاومت را درهم شکنند؛ شکست راهبرد فشار حداکثری آشکار است.

وی تاکید کرد: صلح واقعی تنها در سایه عزت، احترام متقابل و حفظ حقوق ملی قابل تحقق است و مذاکره تحمیلی و تحقیرآمیز را نمی‌پذیرد.

امام‌جمعه ابهر به برخی مواضع داخلی اشاره کرد و از ساده‌اندیشی گروه‌ها و افرادی که از حضور یا عدم حضور کشورها در اجلاس شرم‌الشیخ برداشت‌های نادرست می‌کنند، انتقاد کرد.

امام جمعه ابهر گفت: حضور در چنین نشست‌هایی در شرایط تحمیل‌شده واشنگتن می‌تواند به معنای پذیرش پیش‌شرط‌های نامناسب باشد و ایران باید در قبال هر مذاکره‌ای از حقوق و منافع خود صیانت کند.

مرادپور همچنین با اشاره به نقش مقاومت و پایداری مردم غزه و گروه‌های مقاومت، تصریح کرد: دستاوردهای به‌دست‌آمده نتیجه ایستادگی و مقاومت جانانه مردم منطقه بوده است، نه سازش و تسلیم.