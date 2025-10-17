  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

مرادپور : اظهارات ترامپ در اجلاس شرم‌الشیخ نشان تزویر و وقاحت است

زنجان- امام‌جمعه ابهر با انتقاد از سخنان دونالد ترامپ در اجلاس شرم‌الشیخ، رفتار او را «تزویر و وقاحت» خواند و گفت: این اظهارات چهره واقعی سیاست آمریکا را آشکار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های نماز جمعه شهر ابهر با انتقاد از سخنان دونالد ترامپ در اجلاس شرم‌الشیخ، رفتار او را «تزویر و وقاحت» خواند و گفت: این اظهارات چهره واقعی سیاست آمریکا را آشکار می‌کند.

وی با اشاره به محتوای سخنان ترامپ بیان کرد: مطرح‌کردن حملات به مراکز هسته‌ای ایران تحت عنوان راهی برای «صلح غزه» نمونه‌ای از دروغ‌پردازی و ایران‌هراسی است که هدف آن توجیه تجاوز، رونق بازار تسلیحات و حفظ پایگاه‌های نظامی آمریکاست.

مرادپور افزود: این خط‌مشی همواره با هدف تضعیف محور مقاومت و القای این دروغ که «ضعف ایران، ضامن امنیت منطقه است» دنبال شده است. امام‌جمعه ابهر با تأکید بر ناکامی سیاست‌های فشار و تهدید، گفت: آمریکا و حامیانش نتوانستند حماس را خلع سلاح کنند، غزه را تسلیم سازند یا جبهه مقاومت را درهم شکنند؛ شکست راهبرد فشار حداکثری آشکار است.

وی تاکید کرد: صلح واقعی تنها در سایه عزت، احترام متقابل و حفظ حقوق ملی قابل تحقق است و مذاکره تحمیلی و تحقیرآمیز را نمی‌پذیرد.

امام‌جمعه ابهر به برخی مواضع داخلی اشاره کرد و از ساده‌اندیشی گروه‌ها و افرادی که از حضور یا عدم حضور کشورها در اجلاس شرم‌الشیخ برداشت‌های نادرست می‌کنند، انتقاد کرد.

امام جمعه ابهر گفت: حضور در چنین نشست‌هایی در شرایط تحمیل‌شده واشنگتن می‌تواند به معنای پذیرش پیش‌شرط‌های نامناسب باشد و ایران باید در قبال هر مذاکره‌ای از حقوق و منافع خود صیانت کند.

مرادپور همچنین با اشاره به نقش مقاومت و پایداری مردم غزه و گروه‌های مقاومت، تصریح کرد: دستاوردهای به‌دست‌آمده نتیجه ایستادگی و مقاومت جانانه مردم منطقه بوده است، نه سازش و تسلیم.

