۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۵

پارسی: تکمیل پل حرمک منطقه سیستان نیازمند تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان است

زابل - مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: پروژه ساخت پل حرمک در حال حاضر با پیشرفت ۳۵ درصدی همراه بوده، برای تکمیل نیازمند تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسی صبح شنبه در حاشیه بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از عملیات ساخت پروژه پل حرمک گفت: این پل در حال حاضر با ۹ دهانه ۲۱ متری و طول کلی ۱۸۹ متر در دست ساخت است که تاکنون حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای پیشبرد آن هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: پروژه ساخت پل حرمک که از ابتدای سال جاری آغاز شده، در حال حاضر با پیشرفت ۳۵ درصدی روبه‌رو است و برای تکمیل نیازمند تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وی با اشاره به اهمیت استراتژیک این پروژه تصریح کرد: پل حرمک از پروژه‌های حیاتی در زمینه توسعه شبکه حمل و نقل استان است که نه تنها به تسهیل تردد کالا و مسافر در منطقه کمک می‌کند بلکه نقش بسیار مهمی در تسهیل مسیرهای ترانزیتی شرق کشور ایفا خواهد کرد و تکمیل این پروژه همچنین می‌تواند تأثیر مستقیم بر توسعه اقتصادی و تجاری استان و کشور داشته باشد.

پارسی تصریح کرد: در صورت تخصیص به‌موقع اعتبارات پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام برسد که این امر می‌تواند نویدبخش تحولی چشمگیر در ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل و اتصال بهتر استان به سایر نقاط کشور باشد.

