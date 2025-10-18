پارسی: تکمیل پل حرمک منطقه سیستان نیازمند تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسی صبح شنبه در حاشیه بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از عملیات ساخت پروژه پل حرمک گفت: این پل در حال حاضر با ۹ دهانه ۲۱ متری و طول کلی ۱۸۹ متر در دست ساخت است که تاکنون حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای پیشبرد آن هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: پروژه ساخت پل حرمک که از ابتدای سال جاری آغاز شده، در حال حاضر با پیشرفت ۳۵ درصدی روبه‌رو است و برای تکمیل نیازمند تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وی با اشاره به اهمیت استراتژیک این پروژه تصریح کرد: پل حرمک از پروژه‌های حیاتی در زمینه توسعه شبکه حمل و نقل استان است که نه تنها به تسهیل تردد کالا و مسافر در منطقه کمک می‌کند بلکه نقش بسیار مهمی در تسهیل مسیرهای ترانزیتی شرق کشور ایفا خواهد کرد و تکمیل این پروژه همچنین می‌تواند تأثیر مستقیم بر توسعه اقتصادی و تجاری استان و کشور داشته باشد.

پارسی تصریح کرد: در صورت تخصیص به‌موقع اعتبارات پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام برسد که این امر می‌تواند نویدبخش تحولی چشمگیر در ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل و اتصال بهتر استان به سایر نقاط کشور باشد.