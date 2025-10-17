  1. سیاست
  2. دولت
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

اختصاص یک ماه از حقوق و ماهانه ۵ میلیون تومان برای عدالت آموزشی

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با پیوستن به پویش «بسازمدرسه» یک ماه کامل از حقوق خود و ماهانه پنج میلیون تومان از آن را برای هزینه‌کرد در طرح عدالت آموزشی دولت چهاردهم اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی، با اشاره به اقدام رئیس جمهور پزشکیان در پیوستن به پویش #بساز_مدرسه گفت: رئیس جمهور پزشکیان روز گذشته یک اقدام ماندگار برای توجه دادن بیشتر همه به موضوع عدالت آموزشی انجام داد و یک ماه از حقوق خود و ماهانه ۵ میلیون را به کمپین #بساز_مدرسه اهدا کرد.

حضرتی با بیان اینکه این اقدام بیانگر توجه ویژه رئیس جمهور و دولت وفاق ملی به موضوع آموزش وعدالت آموزشی است، گفت: رئیس جمهور تأکید کردند که هزینه در عدالت آموزشی تنها مربوط به ساخت مدرسه نیست، بلکه موضوع نگهداشت، تامین تجهیزات، افزایش کیفیت آموزش و تربیت صحیح نسل جدید نیز در قالب همین طرح مورد توجه است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در در ادامه از پیوستن خود به پویش «بسازمدرسه» خبر داد و گفت: من نیز به سهم خودم به عنوان عضوی از دولت چهاردهم همسو با رئیس جمهور پزشکیان یک ماه حقوق خود و ماهانه ۵ میلیون تومان از حقوقم را به این کمپین ارزشمند و آینده ساز ایران تقدیم می‌کنم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه مردم و مشارکت آنان نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارد، اظهارکرد: در همین راستا از تمامی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای نیز می‌خواهم که به موضوع مشارکت مردم در طرح عدالت آموزشی و حل مسائل توجه داشته و برای فرهنگسازی در این حوزه تلاش کنند.

هادی رضایی

