معاون وزیر میراث فرهنگی: دنیا در برابر زیبایی های کرمان تعظیم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی، بعداز ظهر جمعه در مراسم اعلام نتایج رویداد بین المللی انتخاب بهترین روستای گردشگری جهان در سال ۲۰۲۵ که در محل سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان برگزار شد گفت: ثبتهای جهانی روایت ماست که بگوییم یک اقتصاد هویتبنیان و معیشت عزتآفرین داریم و روستاها مولد و تولید کنندهاند و در این راستا حاکمیت و مردم دست به دست هم میدهند که به بهبود وضعیت منجر شود.
وی با بیان اینکه انتخاب روستای شفیع آباد شهداد به عنوان بهترین ورستای گردشگری جهان تازه اول کار است و شفیع آباد به عنوان یک مصداق و الگو برای سایر روستا قرارمی گیرد.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سهم روستا برای حفظ هویت و بناهای تاریخی را بسیار مهم بر شمرد و افزود: طرحهای هادی روستایی باید ناظر بر این زیرساختها اتفاق بیافتد.
جلالی، گفت: لبخند جهان به کرمان نشان از این است که دیپلماسی فرهنگی ظرفیتها را به جهان نشان میدهد.
وی ادامه داد: استان کرمان زیبا و کرمانیها هر چیزی را زیبا ارائه میکنند و همه اینها، المانهایی است که دنیا در برابرش کلاه از سر بر میدارد و تعظیم میکند.
وی افزود: امروز روستای کندلوس در شمال، شفیع آباد در مرکز و سهیلی در جنوب کشورباعث میشوند کل کشور ایران جهانی باشد.
روستاها و هویت تاریخی را باید حفظ کرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در این مراسم گفت: این رویداد بیانگر این است که چین به عنوان پرجمعیتترین و پیشرفتترین کشور در حوزههای مختلف، به این نتیجه رسیده که روستاها و هویت تاریخی را باید حفظ کرد و از این طریق شاهد ایجاد اشتغال پایدار و تولید ثروت خواهیم بود.
غلامرضا سالاری، افزود: کرمان در کشور یک استان خاص است که ۴ فصل را دارد و در بخشهای صنعتی، کشاورزی، معدنی و گردشگری پتانسیلهای زیادی دارد.
وی با بیان اینکه از امروز با انتخاب شفیع آباد به هنوان بهترین روستای گردشگری جهان وظیفه همه مسئولین ذیربط سنگین میشود ادامه داد: همه باید کمک کنیم که روستای شفیع آباد تنها نباشد، زیرا در روستاها یک فرهنگ وتاریخ غنی داریم قرار است این فرهنگ و سنتها را به دنیا نشان و یاد دهیم.
وی افزود: انشاالله شاهد این باشیم که سالیان بعد روستاهای دیگری از کرمان و ایران به دنیا معرفی شوند که با همکاری همگان این امر محقق خواهد شد.
۲۵ سال تلاش برای جهانی شدن شفیع آباد
رئیس کمیته ملی طبیعت گردی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم گفت: تعداد ۶۵ کشور برای انتخاب بهترین روستای گردشگری جهان در چین رقابت میکنند که امروز تعداد ۵۴ روستا انتخاب میشوند.
محمد جهانشاهی، افزود: انتخاب شفیع آباد به عنوان بهترین روستای گردشگری جهان حاصل ۲۵ سال تلاش و کار در شهداد، تکاب و شفیع آباد است.
وی ادامه داد: فرآیند انتخاب روستای گردشگری جهان بسیار دقیق و سخت گیرانه است.
