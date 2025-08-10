  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۶

روستای شفیع‌آباد شهداد در آستانه ثبت جهانی

کرمان-مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان از انتخاب روستای تاریخی شفیع‌آباد شهداد به‌عنوان یکی از ۸ روستای برتر کشور برای ثبت در فهرست دهکده‌های جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اژدری بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و جلب مشارکت مردم محلی تأکید کرد.

وی گفت: ثبت جهانی شفیع‌آباد فرصتی بی‌نظیر برای رونق گردشگری و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کرمان است. برنامه‌ریزی دقیق، توسعه زیرساخت‌ها و رفع نواقص موجود باید در اولویت قرار گیرد.

اژدری افزود: با حمایت استاندار کرمان، تمام تلاش‌ها برای به‌ثمر رسیدن این پرونده در حال انجام است. روستاهای ثبت‌شده جهانی می‌توانند به کانون‌های توسعه منطقه‌ای تبدیل شوند.

بر اساس این گزارش، اقدامات فوری برای تدوین پرونده نهایی این روستای تاریخی با همکاری نهادهای مرتبط در دست اجراست.

