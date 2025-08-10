به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اژدری بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و جلب مشارکت مردم محلی تأکید کرد.



وی گفت: ثبت جهانی شفیع‌آباد فرصتی بی‌نظیر برای رونق گردشگری و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کرمان است. برنامه‌ریزی دقیق، توسعه زیرساخت‌ها و رفع نواقص موجود باید در اولویت قرار گیرد.



اژدری افزود: با حمایت استاندار کرمان، تمام تلاش‌ها برای به‌ثمر رسیدن این پرونده در حال انجام است. روستاهای ثبت‌شده جهانی می‌توانند به کانون‌های توسعه منطقه‌ای تبدیل شوند.



بر اساس این گزارش، اقدامات فوری برای تدوین پرونده نهایی این روستای تاریخی با همکاری نهادهای مرتبط در دست اجراست.