به گزارش خبرنگار مهر، در اجلاس سازمان جهانی گردشگری که ظهر جمعه در شهر هویژو کشور چین برگزار شد روستای شفیع آباد شهداد کرمان به همراه روستای سهیلی قشم و کندلوس مازندران به عنوان سه روستای جهانی گردشگری از کشور ایران برگزیده و معرفی شدند.

در این مراسم که با حضور استاندار کرمان، مدیرکل میراث فرهنگی استان و سایر مقامات وزارت میراث فرهنگی کشورمان برگزار شد، ام البنین پور علی آبادی، به عنوان نماینده مردم شفیع آباد لوح انتخاب این روستا را به عنوان بهترین روستای گردشگری جهان دریافت نمود.

استاندار کرمان در پیامی ویدئویی از محل برگزاری این مراسم این انتخاب را آغاز لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ دانست و گفت: جهان به احترام شفیع‌آباد ایستاد و این روستا به عنوان روستای گردشگری جهانی انتخاب شد.

محمد علی طالبی، افزود: این اتفاق می‌تواند به رونق گردشگری داخلی و خارجی شفیع آباد کمک کند.

