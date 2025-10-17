داورپناه: تیم فوتبال پیام انتظار بجنورد برنده جدال با دبیری تبریز شد

رضا داورپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره دیدار هفته چهارم لیگ برتر فوتبال زیر ۱۸ سال کشور اظهار کرد: در دیدار برابر تیم دبیری تبریز شاهد دو نیمه کاملاً متفاوت بودیم، در نیمه نخست عملکرد خوبی داشتیم، موفق شدیم به گل برسیم و چند موقعیت دیگر نیز خلق کردیم که می‌توانستیم از آن‌ها بهره ببریم و در نیمه دوم نیز با تلاش و دوندگی بالای بازیکنان، سعی کردیم از گل‌مان محافظت کنیم و خدا را شکر توانستیم سه امتیاز ارزشمند را کسب کنیم و با سربلندی از زمین خارج شویم.

وی در ادامه با اشاره به بازی حساس پیش‌رو گفت: سه‌شنبه این هفته مقابل تیم تراکتورسازی تبریز قرار می‌گیریم؛ تیمی قدرتمند و از مدعیان صعود در گروه، رقابت با تیم‌های صنعتی آسان نیست، اما با حمایت هواداران و مردم استان خراسان شمالی، امیدواریم از امتیاز میزبانی و حضور پرشور تماشاگران بهره‌مند شویم.

سرمربی تیم پیام انتظار در پایان با دعوت از رسانه‌ها و هواداران برای حمایت از تیم افزود: از همه اهالی فوتبال و مردم استان دعوت می‌کنم تا با حضور در ورزشگاه، نماینده خراسان شمالی را حمایت کنند و امیدوارم در این بازی نیز بتوانیم نماینده‌ای شایسته برای استان باشیم و دل هواداران را شاد کنیم.

بازی تیم فوتبال پیام انتظار و تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۴ در ورزشگاه تختی بجنورد برگزار می‌شود.