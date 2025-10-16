هرگز در مقابل «اسرائیل غاصب و آمریکای طاغوت» شکست نخواهیم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دبیرکل حزب الله لبنان در پیامی از شرکت کنندگان در همایش جمعیت پیشاهنگان امام مهدی (عج) «نسل های سید» در بیروت تقدیر کرد.

شیخ نعیم قاسم در این پیام دست‌نویس، همایش پیشاهنگان امام مهدی مهدی (عج) در مجموعه ورزشی بیروت را که هفته گذشته به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله برگزار شد، «تابلوی خلاقانه و مزین به نشانه های پاکی، ایمان و مقاومت» توصیف کرد.

وی در ادامه به نمایندگی از خود، رهبری حزب الله و مجاهدان آن و مقاومت دلاور از جمعیت پیشاهنگان امام مهدی (عج) و از همه کسانی که در این دستاورد بزرگ نقش داشته‌اند و به ویژه خانواده های اعضای این جمعیت، قدردانی و تمجید کرد و به آنها گفت که «شما به مقام سربازی امام مهمدی نایل آمدید، پس بشارت پیروزی بر شما باد».

دبیرکل حزب الله در ادامه پیام خود، اعضای جمعیت پیشاهنگان امام مهدی (عج) را نسل های سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و همه شهدا توصیف کرد و افزود: حضور ۷۴۴۷۵ نفر از جمعیت پیشاهنگان امام مهدی (عج) مظهر قدرت است و شما پیش رفتن به سوی آینده را فریاد زدید.

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد: جمعیت پیشاهنگان امام مهدی (عج) ، نور هدایت جوانان به سمت الگوی تربیتی والاست. با شما پیروز خواهیم شد و این پیروزی با آزادسازی سرزمین و انسان همراه خواهد شد. با شما اسرائیل غاصب و آمریکای طاغوت هرگز ما را شکست نخواهند داد. سرزمین ما با خون شهدایمان آبیاری شده است تا باقی بمانیم و ادامه دهیم و در وطن خود لبنان، آقا و سرور مستقل بمانیم.

در پایان پیام دبیرکل حزب الله آمده است: با شما، فلسطین و قدس، راه حق و قطب نمای ما برای رفتن به سمت خیر منطقه و بشریت باقی خواهد ماند. با شما با چالش ها هر چند با حداکثر جان فشانی مقابله خواهیم کرد و پرچم ما برافراشته و قوی خواهد بود به اذن خداوند متعال.