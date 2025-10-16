زارعی: رسانه و ورزش، دو بازوی مکمل توسعه فرهنگی جامعه‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر زارعی شامگاه پنجشنبه در دومین آئین اعطای «نشان کاوه» با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد فرهنگی ورزشی اظهار کرد: خداوند بزرگ را شاکرم که بار دیگر فرصتی فراهم شد تا در کنار قهرمانان، مربیان، داوران، مدیران و اصحاب رسانه، شاهد برگزاری دومین آئین نشان کاوه، یادوارهای ارزشمند برای پاسداشت تلاشها و افتخارات ورزش خراسان رضوی باشیم.
وی با بیان اینکه «نشان کاوه» فرصتی برای تجلیل از روح پهلوانی و غیرت قهرمانان خراسانی است، افزود: این مراسم نه صرفاً یک تقدیر، بلکه نمادی از استمرار مسیر رشد، تعالی و انگیزه در جامعه ورزش استان است. این نشان به کسانی تعلق میگیرد که با تلاش، انضباط و تعهد خود، نام خراسان رضوی را در میادین ملی و بینالمللی درخشان کردهاند.
زارعی با تأکید بر اهمیت نقد منصفانه و نگاه سازنده در ارزیابیهای ورزشی تصریح کرد: بیتردید هر اقدام و انتخابی، در کنار نقاط قوت، میتواند با چالشها و نقدهایی نیز همراه باشد؛ اما نفس برگزاری چنین آیینهایی، خود گامی رو به جلوست. همانگونه که در دومین دوره نشان کاوه شاهد هستیم، این رویداد میتواند هر سال پختهتر، عادلانهتر و اثرگذارتر برگزار شود، به شرط آنکه همه ما مدیران، رسانهها، مربیان و قهرمانان در کنار یکدیگر برای اعتلای آن تلاش کنیم.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی ضمن قدردانی از انجمن ورزشینویسان و عکاسان ورزشی استان گفت: این انجمن با نگاهی تخصصی و با الگوگیری از جایزههای معتبر بینالمللی که بر پایه رأی و تحلیل رسانهها برگزار میشود، گامی مهم در مسیر توسعه فرهنگ تقدیر از تلاشهای ورزشی برداشته است. بیتردید بدون رسانه، چرخ توسعه ورزش بهسختی میچرخد. رسانهها با روایت درست از تلاشها، انعکاس موفقیتها و نقد منصفانه، انگیزه و امید را در میان ورزشکاران زنده نگه میدارند.
وی با تبریک به تمامی برگزیدگان دومین آئین نشان کاوه خاطرنشان کرد: رسانه و ورزش دو بازوی مکمل یکدیگرند و هر دو برای رشد جامعه به هم نیاز دارند. از زحمات تمامی دستاندرکاران، داوران، مربیان و خبرنگاران عزیز صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم سال ۱۴۰۴، سالی سرشار از همدلی، افتخار و موفقیت برای ورزش خراسان رضوی باشد.
نظر شما