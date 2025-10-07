به گزارش خبرگزاری مهر، سلماز دهقانی از اجرای «اپرای عروسکی حافظ» به مناسبت هفته گرامیداشت این شاعره پرآوازه در شیراز خبر داد و گفت: این رویداد را نه تنها گرامیداشت یک شاعر، بلکه ادای دینی جهانی به اندیشه و بینش مردی دانست که آیینه آیندهنگری را در واژگان خود جاودانه ساخت.
وی ادامه داد: «حافظ» میراثی نیست که تنها برای ایران باشد؛ او شاعر انسانیت، خرد، عشق و عرفان است. هشت شب با حافظ در شیراز، به معنای هشت شب زندگی با حقیقتی است که قرنها بر ذهنها و دلهای بشری سایه انداخته و همچنان تازه و زنده است.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: اپرای عروسکی حافظ به کارگردانی استاد بهروز غریبپور، آهنگسازی و رهبری ارکستر فیلارمونیک روسه بلغارستان توسط امیر پورخلجی؛ نقطه عطف این گرامیداشت خواهد بود. این اثر در روزهای ۱۸ تا ۲۰ مهرماه در مجموعه فرهنگی هنری حافظ، در دو سانس (۱۸ و ۲۱:۳۰)، میزبان علاقهمندان است. حضور خوانندگان و هنرمندان نامآشنا همچون علیرضا قربانی در نقش حافظ، علی زندوکیلی و وحید تاج رنگ و بوی بیمانندی به این اثر داده است.
دهقانی با اشاره به جنبههای کمتر دیدهشده زندگی حافظ گفت: در کنار بزرگی و عظمت اندیشه حافظ، نباید از نقشی که همسر او در پاسداشت و حفظ آثارش داشت غافل شد. روایتهای تاریخی گواه آن است که همسر حافظ، همچون همراهی وفادار، کوشید تا آثار و اندیشههای شاعر در کشاکش زمان محفوظ بماند و به نسلهای پسین برسد. اگر امروز ما با دیوان حافظ فال میزنیم و جهان با اشعار او گفتگو میکند، بخشی از این ماندگاری مرهون همان همراهی و ایثار است
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تصریح کرد: شیراز در این روزها تنها یک شهر نیست؛ مرکز توجه جهانیان است. همانطور که حافظ روزگاری گفته بود، کلامش مرز نمیشناسد. هشت روز با حافظ فرصتی است که مردم نه تنها از ایران، بلکه از سراسر دنیا به شیراز بیایند و در میعادگاهی جهانی با فرهنگ، شعر و موسیقی، همصدا شوند.
