کارت قرمز به گروه موسیقی بُمرانی در شیراز

مهدی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقات رخ داده در کنسرت موسیقی بُمرانی در شیراز اظهار کرد: در پی گزارش و مشاهده بروز برخی رفتارهای هنجارشکنانه در بخشی از کنسرت گروه موسیقی بُمرانی که شامگاه شنبه ۲۲ شهریورماه در شیراز برگزار شد، این گروه موسیقی تا اطلاع ثانوی از برگزاری کنسرت در شیراز محروم خواهد بود.

وی گفت: این گروه موسیقی مهمان دوستداران موسیقی در شیراز بود که پیش از این نیز در شهرهای دیگر کشورمان با اجرای یک قطعه خاص، برخی مخاطبان را به هنجارشکنی ترغیب کرده بود، این بار نیز در شیراز باوجودِ تذکرات، این قطعه را در بخش پایانی اجرا و منجر به هنجارشکنی محدودی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با ابراز ناخرسندی از بروز این اتفاق افزود: به محض اطلاع از وقوع این ناهنجاری، اعلام کردیم گروه موسیقی بُمرانی تا اطلاع ثانوی در این استان مجوز اجرا نخواهد گرفت.

مهدی رنجبر گفت: همچنین به مجموعه محل برگزاری کنسرت نیز تذکرات لازم برای بررسی تمهیدات لازم به منظور عدم تکرارِ چنین رخدادی داده و تنبیه انضباطی برای این محل در نظر گرفته شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین از برگزاری کمیته انضباطی مؤسسات تک‌منظوره موسیقی نیز خبر داد و افزود: گرچه استفاده از ظرفیت هنر برای جذب سرمایه‌های اجتماعی مورد تأکید و حمایت خواهد بود اما رعایت چارچوب‌های قانونی و رعایت شأن معنوی شهر شیراز نیز از خطوط قرمز ما برای صدور مجوزها و نظارت است.

رنجبر تصریح کرد: در این جلسه بر اهمیت و ضرورت افزایش نظارت‌ها تأکید و راهکارهای تکمیلیِ این موضوع برای اجرا مصوب شد.