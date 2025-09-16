  1. استانها
  فارس
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

نشان‌دار شدن ساخت تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی

شیراز-معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت:تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشان‌دار شده است و به زوی انتظار طولانی مردم و جامعه فرهنگی به ثمر خواهد نشست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمدی با تأکید بر اینکه، برای تکمیل پروژه ۱۴ ساله تالار مرکزی شیراز، یکی از راهکارها، تخصیص مالیات‌های نشان‌دار بود، گفت: به این صورت مردم و فعالان اقتصادی؛ با پرداخت به‌موقع مالیات خویش، قفل منابع مالی را بشکنند و پایانی برای انتظار طولانی جامعه فرهنگی باشند.

وی ادامه داد: اکنون نام تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشان‌دار شده و چشم امید جامعه هنری و مردم شیراز به آن دوخته شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: اگر این مسیر تأمین مالی به‌طور واقعی و شفاف اجرا شود، شاید رؤیای ۱۴ ساله ساخت و ساز این مرکز، سرانجام در قامت بنایی زنده و پویا قد بکشد. بنایی که نه فقط برای شیراز، که برای ایران و منطقه، نمایانگر عظمت فرهنگ و هنر ایرانی خواهد شد.

احمدی گفت: شیراز، شهر شعر و اندیشه، در قلب خود بنایی فرهنگی هنری با عنوان تالار مرکزی را حمل می‌کند؛ پروژه‌ای که قرار است به قطب بزرگ فرهنگ و هنر جنوب کشور بدل شود. این تالار، که از همان ابتدا با هدف ایجاد مرکزی برای نمایش، موسیقی، تئاتر و رویدادهای فرهنگی طراحی شد، بنا دارد تا میزبان هنرمندان ایرانی و محفلی برای تعاملات فرهنگی بین‌المللی باشد.

تاکنون ۱۷۵ میلیارد تومان در ساخت تالار مرکزی شیراز هزینه شده است

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: اسکلت اصلی ساختمان، اکنون سر به فلک کشیده و در قاب بتنی خود ایستاده است و بهره‌برداری از آن در گرو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است تا پیشکش چشم انتظاری هم‌استانی‌های فرهنگ‌دوست و هنردوست شود.

وی با بیان اینکه برای ساخت تالار مرکزی شیراز تاکنون ۱۷۵ میلیارد تومان هزینه شده، ادامه داد: تالار مرکزی، در اندیشه معماران و مدیران فرهنگی، قلب تپنده‌ای برای هنر و خلاقیت خواهد شد؛ جایی که هنرمندان محلی و ملی در کنار یکدیگر آثاری ماندگار خلق کنند و شهری چون شیراز، با پشتوانه غنی ادبی و تاریخی‌اش، در عرصه جهانی بیشتر خواهد درخشید.

۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی تالار مرکزی شیراز

احمدی به ساختار درونی این پروژه که می‌تواند نه تنها محفل هنرمندان استان فارس، بلکه بستری ملی و بین‌المللی برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی ایران باشد، مشروط بر آنکه منابع مالی به‌موقع تأمین شود اشاره کرد و گفت: پروژه تالار مرکزی شیراز با زیربنای ۱۴ هزار و ۳۵۰ مترمربع، در سال ۱۳۹۹ کلید خورد.

معاون توسعه مدیریت و منابع فرهنگ و ارشاد فارس تصریح کرد: طراحی این پروژه شامل یک سالن تخصصی موسیقی با ظرفیت ۶۰۰ نفر، سالن تئاتر با ظرفیت مشابه، بلک باکس و پلاتوی نمایشی، کلاس‌های آموزشی، فضاهای اداری، خدماتی و رفاهی، محوطه‌سازی، فضای سبز و پارکینگ است؛ مجموعه‌ای که می‌تواند سیمای فرهنگی شهر را دگرگون سازد. اکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و اسکلت، سقف و سفت‌کاری‌ها پایان یافته‌اند که امید داریم هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسیم.

