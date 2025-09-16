به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمدی با تأکید بر اینکه، برای تکمیل پروژه ۱۴ ساله تالار مرکزی شیراز، یکی از راهکارها، تخصیص مالیات‌های نشان‌دار بود، گفت: به این صورت مردم و فعالان اقتصادی؛ با پرداخت به‌موقع مالیات خویش، قفل منابع مالی را بشکنند و پایانی برای انتظار طولانی جامعه فرهنگی باشند.

وی ادامه داد: اکنون نام تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشان‌دار شده و چشم امید جامعه هنری و مردم شیراز به آن دوخته شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: اگر این مسیر تأمین مالی به‌طور واقعی و شفاف اجرا شود، شاید رؤیای ۱۴ ساله ساخت و ساز این مرکز، سرانجام در قامت بنایی زنده و پویا قد بکشد. بنایی که نه فقط برای شیراز، که برای ایران و منطقه، نمایانگر عظمت فرهنگ و هنر ایرانی خواهد شد.

احمدی گفت: شیراز، شهر شعر و اندیشه، در قلب خود بنایی فرهنگی هنری با عنوان تالار مرکزی را حمل می‌کند؛ پروژه‌ای که قرار است به قطب بزرگ فرهنگ و هنر جنوب کشور بدل شود. این تالار، که از همان ابتدا با هدف ایجاد مرکزی برای نمایش، موسیقی، تئاتر و رویدادهای فرهنگی طراحی شد، بنا دارد تا میزبان هنرمندان ایرانی و محفلی برای تعاملات فرهنگی بین‌المللی باشد.

تاکنون ۱۷۵ میلیارد تومان در ساخت تالار مرکزی شیراز هزینه شده است

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: اسکلت اصلی ساختمان، اکنون سر به فلک کشیده و در قاب بتنی خود ایستاده است و بهره‌برداری از آن در گرو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است تا پیشکش چشم انتظاری هم‌استانی‌های فرهنگ‌دوست و هنردوست شود.

وی با بیان اینکه برای ساخت تالار مرکزی شیراز تاکنون ۱۷۵ میلیارد تومان هزینه شده، ادامه داد: تالار مرکزی، در اندیشه معماران و مدیران فرهنگی، قلب تپنده‌ای برای هنر و خلاقیت خواهد شد؛ جایی که هنرمندان محلی و ملی در کنار یکدیگر آثاری ماندگار خلق کنند و شهری چون شیراز، با پشتوانه غنی ادبی و تاریخی‌اش، در عرصه جهانی بیشتر خواهد درخشید.

۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی تالار مرکزی شیراز

احمدی به ساختار درونی این پروژه که می‌تواند نه تنها محفل هنرمندان استان فارس، بلکه بستری ملی و بین‌المللی برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی ایران باشد، مشروط بر آنکه منابع مالی به‌موقع تأمین شود اشاره کرد و گفت: پروژه تالار مرکزی شیراز با زیربنای ۱۴ هزار و ۳۵۰ مترمربع، در سال ۱۳۹۹ کلید خورد.

معاون توسعه مدیریت و منابع فرهنگ و ارشاد فارس تصریح کرد: طراحی این پروژه شامل یک سالن تخصصی موسیقی با ظرفیت ۶۰۰ نفر، سالن تئاتر با ظرفیت مشابه، بلک باکس و پلاتوی نمایشی، کلاس‌های آموزشی، فضاهای اداری، خدماتی و رفاهی، محوطه‌سازی، فضای سبز و پارکینگ است؛ مجموعه‌ای که می‌تواند سیمای فرهنگی شهر را دگرگون سازد. اکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و اسکلت، سقف و سفت‌کاری‌ها پایان یافته‌اند که امید داریم هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسیم.