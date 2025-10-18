حسین ذوالفقاری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نهاد با همکاری مؤثر اداره کل فنی و حرفهای، جهاد دانشگاهی و آموزشگاههای آزاد، در سه برنامه مهم آموزش و اشتغال مددجویان، رتبههای برتر کشوری را کسب کرده است.
وی با اشاره به دستاوردهای استان سمنان افزود: رتبه اول کشوری در طرح آموزش مهارتی تابستانه نوجوانان با اجرای ۵۰۶ دوره و تحقق ۲۰۹ درصدی برنامه و همچنین رتبه دوم کشوری در آموزش پایدارسازی مشاغل خانگی با اجرای یکهزار و ۸۳۲ دوره آموزشی و تحقق ۱۳۷ درصدی تعهدات از جمله این دستاوردها است.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان همچنین به رتبه چهارم کشوری در آموزشهای مهارتی با برگزاری ۸۵۵ دوره و تحقق ۱۶۰ درصدی اهداف اشاره داشت و گفت: این موفقیتها نتیجه همکاری مؤثر با اداره کل فنی و حرفهای، جهاد دانشگاهی و آموزشگاههای آزاد و همچنین استقبال گسترده مددجویان از دورههای آموزشی بوده است.
ذوالفقاری تأکید کرد: این دستاوردها گامی بلند در راستای تحقق اهداف والای کمیته امداد در زمینه توانمندسازی اقتصادی مددجویان و رساندن آنان به خودکفایی پایدار است.
