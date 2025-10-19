غربالگری رایگان سرطان پستان برای زنان شرق استان سمنان

محمد حسن امامیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به طرح اخیر وزارت بهداشت در ماموگرافی و غربالگری رایگان سرطان سینه در بین خانمها از امروز شنبه تا سوم آبان ماه سال جاری بیان کرد: سرطان پستان در اکثر کشورهای دنیا شایعترین سرطان در بین زنان است در ایران هم چنین شرایطی وجود دارد.
وی با بیان اینکه شیوع این بیماری بر حسب توسعه یافتگی متفاوت است، افزود: به صورت میانگین از هر ۲۷ زن یکی دچار این بیماری شده و از هر ۴۸ نفری که دچار بیماری میشود یکی جان خودش را از دست میدهد. در مواجهه با این بیماری خیلی اهمیت دارد که برنامههای غربالگری و تشخیص به خوبی انجام گیرد زیرا یک سوم موارد ابتلای به این سرطان با یک جراحی کوچک، بدون شیمی درمانی و پرتور درمانی و تشخیص به موقع قابل حل و رفع است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: درشاهرود و میامی سالانه حدود ۷۵ الی ۸۰ مورد سرطان سینه کشف میشود و به درمان این بیماران میپردازیم در سالهای اخیر سالی پنج درصد به این آمار افزوده میشود که البته مقداری از این افزایش به واسطه بهبود گزارش دهی و مابقی آن هم مرتبط با تغییر شیوه زندگی مردم است.
امامیان با بیان اینکه میانگین سن مبتلایان به بیماری سرطان پستان در شاهرود و میامی ۵۲ سال است، تاکید کرد: خانمها میبایست از سنین ۴۰ الی ۷۲ سال برنامههای غربالگری را جدی بگیرند که شامل خود آزمایی است که میتوانند در مراکز خدمات جامع سلامت آموزش دیده و سالی یکبار به متخصصان مربوطه و کارشناسان مامایی و مراقبت سلامت مراجعه نمایند اما این کار کافی نیست و میبایست این امر همراه با ماموگرافی باشد.
امامیان با بیان اینکه ماموگرافی در گروه سنی ۵۰ الی ۷۴ سال هر دو سال یک مرتبه باید این امر صورت گیرد، گفت: اگر خانمی است که پرخطر هستند برای مثال مادر یا خواهرش در سنین پایینتر مبتلا شدهاند میبایست برنامه غربالگری را از سن ۴۰ سالگی شروع کند البته ما شاهد هستیم تعدادی از خانمها به این امر توجه دارند و ماموگرافی غربالگری را صورت میدهند اما پوشش کافی نیست و باید فراگیر شود.
وی با بیان اینکه برنامهای تحت عنوان ماموگرافی رایگان زنان در سراسر کشور از ۲۶ مهر تا ۳ آبان ماه در دست برگزاری است و بهانهای است که توجه خانمها به این موضوع جذب شود، تاکید داشت: خوشبختانه ماموگرافی در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود با تعرفه دولتی و با کیفیت خوب در دست انجام است و خانمها میتوانند حتی به صورت غیر حضوری از شماره ۳۱۲۵ وقت بگیرند البته با تجویز پزشک و برای ماموگرافی مراجعه داشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: این کار همچنین میبایست هر دوسال یکبار انجام شود از سوی دیگر برنامههای آموزشی برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در مراکز بهداشت در دست انجام است و امیدواریم با تشخیص به موقع این بیماری در مجموعه شهرستانهای شاهرود و میامی داشته باشیم.
امامیان افزود: نکته مهم دیگر این است که شرکتهای بیمه باید از برنامههای غربالگری حمایت کنند به خاطر اینکه نه تنها سلامت مردم تأمین میشود بلکه هزینههای اقتصادی بیمهها هم کاهش مییابد زیرا اگر تشخیص به موقع رخ دهد، بیمار نیاز به درمانهای سخت و داروهای گران و شیمی درمانی و … نخواهد داشت در نتیجه این امر به نفع شرکتهای بیمهای هم خواهد بود.
نظر شما