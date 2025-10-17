  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۹

«فولاد ب» با رأی کمیته انضباطی برنده دیدار مقابل فولاد هرمزگان شد

اهواز - در پی شکایت باشگاه فولاد خوزستان و با اعلام رأی رسمی کمیته انضباطی فدراسیون، نتیجه دیدار هفته نخست لیگ دو میان فولاد ب خوزستان و فولاد هرمزگان دستخوش تغییر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس حکم صادره، تیم فولاد هرمزگان به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز و محروم (مظفر خسروانجم) بازنده اعلام شد و سه امتیاز این دیدار به فولاد ب خوزستان داده شد.

با این رای، شاگردان ایوب والی با مجموع چهار امتیاز به رده سوم جدول گروه خود صعود کردند.

تیم فولاد ب با پیروزی مقابل دنا یاسوج جواز صعود به مرحله سوم جام حذفی را بدست آورده و روز جمعه ۹ آبان در ورزشگاه تختی تهران با تیم نیروی زمینی به رقابت خواهد پرداخت. فولادی‌ها پیش از این بازی و در قالب هفته سوم لیگ دو فوتبال ایران در ماهشهر به مصاف شهرداری می‌روند.

