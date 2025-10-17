دستگیری ۳ سارق با اعتراف به ۲۱ فقره سرقت در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: مأموران کلانتری ۱۲ گلستان بویراحمد در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در پی وقوع سرقت‌های متعدد در سطح شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی گسترده تعداد ۳ نفر از سارقان سابقه دار را شناسایی و در حین سرقت دستگیر کردند.

وی اظهار کرد: متهمین در بازجوئی‌های اولیه در کلانتری به ۲۱ فقره سرقت مشاعات ساختمان و داخل خودرو و سایر تابلوهای راهنما در معابر اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

وی ضمن تشکر از شهروندان بخاطر همکاری مستمرشان با پلیس از آنها درخواست کرد همچنان درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.