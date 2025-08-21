دستگیری شرور سابقه دار در یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: در پی وقوع یه فقره درگیری منجر به جرح در مورخه ۱۸ خرداد، در سطح شهر یاسوج موضوع، با هماهنگی قضائی به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان بویراحمد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ شهر یاسوج با انجام تحقیقات پلیسی گسترده و بررسی فیلم‌ها و دوربین‌های مداربسته متهم را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد، اضافه کرد: پلیس با کسانی که بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازاند قاطعانه برخورد خواهد کرد.