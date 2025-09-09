دستگیری سارق سیم و کابل با اعتراف به ۲۰ فقره سرقت در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: مأموران کلانتری ۱۱ بازار در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در پی وقوع سرقتهای متعدد در سطح شهرستان بویراحمد با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی گسترده یک نفر سارق سابقه دار را شناسایی و دستگیر کردند.
وی اظهار کرد: متهم در بازجوییهای اولیه به ۱۰ فقره سرقت کابل برق و مخابرات اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.
سرهنگ گرجیان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.
