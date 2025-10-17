ونزوئلا حملات هوایی اسرائیل به لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای انفجارها و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و مردم آن در روزهای گذشته را به شدت و به صورت قاطع محکوم کرد.

وزارت امور خارجه ونزوئلا این حملات را «تجاوزی غیرقانونی و غیرموجه» خواند و تأکید کرد که این اقدامات نقض منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی است.

رسانه‌های لبنانی ساعاتی پیش از حملات پهپادی و تیراندازی نظامیان صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان خبر دادند.

صبح امروز نیز منابع خبری از انفجار بزرگی خبر دادند که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک یارون انجام داده و یک منزل را در این شهرک منفجر کردند.

پیش از آن نیز حملات سنگینی از سوی رژیم صهیونیستی علیه لبنان انجام شد و ارتش رژیم صهیونیستی مدعی هدف قرار دادن زیرساخت‌های حزب الله شد.

در سلسله حملات امروز رژیم صهیونیستی یک نفر در منطقه شمسطار در بعلبک به شهادت رسید، یک نفر در بنعفول در صیدا و ۶ نفر در منطقه انصار در نبطیه زخمی شدند.