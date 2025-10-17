  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۶

ونزوئلا حملات هوایی اسرائیل به لبنان را محکوم کرد

ونزوئلا حملات هوایی اسرائیل به لبنان را محکوم کرد

وزارت امورخارجه ونزوئلا حملات هوایی اسرائیل به لبنان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای انفجارها و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و مردم آن در روزهای گذشته را به شدت و به صورت قاطع محکوم کرد.

وزارت امور خارجه ونزوئلا این حملات را «تجاوزی غیرقانونی و غیرموجه» خواند و تأکید کرد که این اقدامات نقض منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی است.

رسانه‌های لبنانی ساعاتی پیش از حملات پهپادی و تیراندازی نظامیان صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان خبر دادند.

صبح امروز نیز منابع خبری از انفجار بزرگی خبر دادند که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک یارون انجام داده و یک منزل را در این شهرک منفجر کردند.

پیش از آن نیز حملات سنگینی از سوی رژیم صهیونیستی علیه لبنان انجام شد و ارتش رژیم صهیونیستی مدعی هدف قرار دادن زیرساخت‌های حزب الله شد.

در سلسله حملات امروز رژیم صهیونیستی یک نفر در منطقه شمسطار در بعلبک به شهادت رسید، یک نفر در بنعفول در صیدا و ۶ نفر در منطقه انصار در نبطیه زخمی شدند.

کد خبر 6625397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی AU ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      در لبنان شاهد صلحی هستیم که فقط به نفع اسرائیل است نه حزب الله و مردم جنوب. صلحی که دست و پای حزب الله را بسته و دست اسرائیل بازگذاشته تا هر وقت هرکجا را که خواست بمباران کند و بصورت تدریجی زیر ساخت ها و اشخاص کلیدی حزب الله را از بین ببرد.! استراتژی گاو زنبوری فشار از بیرون و درون لبنان بر حزب الله.!

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها